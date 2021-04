DA LI JE VREME ZA SFRJ LIGU U FUDBALU? Za Kurir govore PIKSI, ĆIRO, MIJAT, PANČEV, MILANIČ I BAŽDAREVIĆ: Dobra stvar, ali nerealna

Na Balkanu trenutno postoji šest regionalnih liga - u košarci, u muškom i ženskom rukometu, u vaterpolu, hokeju, a sledećeg meseca kreće i u boksu. Zamislite opet ovakvu ligu u fudbalu - C. zvezda, Partizan, Vojvodina, Hajduk, Dinamo, Rijeka, Sarajevo, Željezničar, Vardar, Budućnost, Olimpija, Maribor...

Kurir je pozvao fudbalske asove iz šest bivših republika, pa evo i njihovog mišljenja o ovoj ideji.

Dragan Stojković, Zvezdina zvezda (Srbija)

PROTIV

- Greška je ako se pravi paralela sa ostalim sportovima. Fudbal je malo drugačiji, fudbal je masovniji. Mnogo je lakše iskontrolisati halu gde se igra košarkaška utakmica ili boks meč, tu je manje publike, ali i drugačija publika. Formiranje takve lige i nije neka garancija da bi klubovi dobili na kvalitetu. Duži niz godina se priča o takvoj ligi, ali nisam previše optimista što se tiče toga. Mislim da se više priča nego što se zaista razmišlja u tom pravcu. Uostalom, mnogo tu ima problema, treba se usaglasiti sa UEFA koliko klubova i u koje evropsko takmičenje bi išli, ko bi bio predsednik te lige....

Mehmed Baždarević, legenda Željezničara (BiH)

ZA

- Za mene je tu najveće pitanje organizacija celog takmičenja. Hoće li se menjati iz godine u godinu, koliko će klubova biti, koliko iz koje države... Kako će se ulaziti u regionalnu ligu? Da li će klubovi kroz domaća prvenstva ulaziti u regionalnu ligu? Ja sam za, zapamtio sam onu našu ligu koja je bila jača i od Bundeslige. Ali koliko je ona danas realna? Ne bojim se mogućih problema ili nekih nereda, pa nereda ima svuda, u svim ligama. Mislim da bi bilo pametno za napredak svih klubova napraviti takvu ligu. Pa zamislite da idu iz Beograda u Sarajevo, Split, Ljubljanu, Skoplje... Divno! Bilo bi kao evropsko takmičenje.

Darko Milanič, bivši fudbaler Partizana (Slovenija)

NEREALNO

- Ništa konkretno ne znam o toj ideji. Mislim da bi to bilo zanimljivo za nas malo starije navijače zbog nostalgije, ali koliko to uopšte zanima mlađu populaciju rođenu posle raspada Jugoslavije?! Zbog mlađih generacija mislim da je to komplikovano, jer malo nam treba da krene naopako. Ne bi to bilo bezbedno, čini mi se. Biće dovoljno ovo što UEFA planira, da će za klubove koji ne mogu da se domognu Lige šampiona ili Lige Evrope, Liga konferencija biti dobra stvar i biće im omogućeno da igraju s rivalima iz inostranstva.

Miroslav Blažević, proslavljeni trener (Hrvatska)

ZA

- Oduvek sam za regionalnu ligu, ali je očito neću doživeti. Stalno se priča o njoj, a niko ništa da preduzme. A ta liga bi mogla na mnoge pozitivno da utiče, pa čak i na one buntovnike da se što pre prilagode novim uslovima fudbalskog tržišta. U početku bi možda bilo izliva mržnje, ali tokom vremena bismo se svi navikli, spasla bi ratnohuškačka atmosfera i igrali bismo fudbal kao ovi danas košarku u ABA ligi. Pa gde ćeš lepše od toga da ponovo gledaš Dinamo i Zvezdu, Hajduk i Partizan, Olimpiju i Želju, Vardar i Sarajevo...

Predrag Mijatović, bivši as Partizana (Crna Gora)

NEREALNO

- Ideja o regionalnoj ligi je odlična, ali ne znam koliko je izvodljiva. I ranije sam govorio da je tu možda spas za klubove iz regiona, imali bi jače utakmice, samim tim bi bili spremniji za Evropu. Međutim, jasan problem su navijači i zato ne znam koliko bi to takmičenje bilo sigurno. Zamislite da srpski navijači odu u Hrvatsku i dođe do nekog sukoba. Ili obrnuto. Ili bilo koji drugi navijači, bilo gde. To bi bilo strašno. Otuda, nemam jasno mišljenje da li bi trebalo osnovati ligu, jer s jedne strane - da, s druge strane - ne.

Darko Pančev, as Vardara i Zvezde (Makedonija)

ZA

- Otkad apelujem da se napravi regionalna liga, nalik onoj jugoslovenskoj, ali džaba. Jedini spas za fudbal na ovim prostorima je takva liga. Smatram da se problem navijača i divljanje po stadionima može rešiti određenim merama koje su već primenjene u Evropi, kao što je povećavanje osiguranja, policije. Sve se to može kontrolisati dobrom saradnjom i koordinacijom. A nesumnjivo bi onda klubovi dobili na kvalitetu i ne bi tek tako ispadali u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Zvezda bi s jakim mečevima u toj ligi onda i duže boravila u Evropi.

