PIROĆANCI OGORČENI SUĐENJEM! I Poledica ZAGRMEO: Danilo Grujić je NAMERNO pogrešio, treba ga skinuti sa liste... (VIDEO)

Sudija Danilo Grujić je na utakmici između Radničkog iz Pirota i Trajala iz Kruševca svirao je penal koji je izazvao skandal na terenu.

Utakmica je u jednom momentu bila prekinuta, jer su fudbaleri Radničkog bili revolitrani suđenjem arbitra Danila Grujića i neko sa klupe je počeo da psuje rivale, pa i sudije, pominjući nedosuđene i dosuđene penale.

Trener fudbalera Radničkog iz Pirota, Dragan Perišić, nije krio ogorčenje zbog meča.

„Moja obaveza je bila da spremim i zaštitim igrače, mislim da je mnogo merodavnije da ljudi koji su gledali ovo sa strane, koji nisu direktni učesnici, da oni ovo analiziraju. Ja opet, odgovaram za svoje igrače. Ja bih voleo da sport uvek bude sport i ja ću da čestitam protivniku ako je bolji. To je suština, znam da se i druga ekipa sprema kao i mi. To je sport, da budi emociju. Čestitam igračima na stavu, karakteru, svemu što smo sedam dana radili da bismo pobedili, zasluženo pobedili. Sve ostalo, ne želim da komentarišem“, naveo je on za lokalni Plus online.

„Smirili su se, nisu napustili teren. Obaveza igrača je da igraju, moja obaveza je da ih organizujem. Znam koliko im je teško, to me boli. Ovo će da prenoći i zaboraviće se. Da se prvo smirimo, stavimo tačku na ovo više, da kažemo koliko klubova ispada, ne ispada, onda će svima biti lakše. Mi smo strašno talentovana nacija za sport… Sve grane sporta, to je najjači naš brend, stojim iza toga, ultratalentovani smo, ali kako motivisati nekoga? Ja se ne ljutim ni na sudije, ja ću da ih motivišem da se spremimo za ponedeljak, nedelju ćemo da provedemo sa porodicama. Drago mi je što nismo izgubili i to je za respekt. Žao mi je što nismo dali gol, rekao sam da verujem da ćemo ga dati do 90. minuta, verovao sam do kraja, oni su verovali. Nije ušlo, ali su oni bolji igrači jer su izašli iz zone komfora, nećemo se predati", zaključio je trener Radničkog iz Pirota.

Mirko Poledica, prvi čovek Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, tražio je da se Grujić skine sa liste zbog ovog poteza u Pirotu.

"Danilo Grujić u Pirotu nije pogrešio slučajno, pogrešio je namerno. Bio sam odbrambeni igrač čitav život, savršeno poznajem svaki prekid i lako uočavam situacije. Video sam Grujićevu nameru da svira penal i to će svaki bivši igrač da vam potvrdi. Treba ga skinuti sa liste...", stoji u tvitu Mirka Poledice.

