PREKINUT NIZ ČARAPANA, ZMAJEVI SLAVILI NA KROVU: Voždovac pobedio Napredak

Na krovu TC Stadion u Beogradu Voždovac je izvojevao vrlo važnu pobedu u borbi za opstanak u srpskoj fudbalskoj eliti. Zmajevi su od samog starta krenuli na sve ili ništa, jer u slučaju poraza njihove šanse za opstanak svele bi se na minimum, a Čarapani bi obezbedili egstenciju u Super ligi.

Sudijski zvižduk za početak utakmice označio je početak njihovih akcija ga golu gostiju. Pritisak domaćina je bio veliki, a odbrana Kruševljana dosta smušena i nesigurna. Prvo uzbuđenje desilo se već u petom minutu, posle prekida, kada je Milović pogodio prečku gola Miloša Ostojića. U kontranapadu Čarapani su imali idealnu priliku za vođstvo, ali je Koćić u samom petercu šutirao pored gola. Kao što se često dešava promašaji se obično kažnjavaju. Zmajevi su poveli sa 1:0 u 23. minutu udarcem sa bele tačke, a siguran egzekutor bio je Stefan Purtić.

foto: FK Napredak

Relativno rano vođstvo dodatno je inspirisalo pulene trenera Predraga Rogana (bio je ranije i trener Napretka) pa su nastavili sa jakom ofanzivom i od 34. do 39. minuta sa još dva gola u potpunosti nokautirali ošamućene goste, koji se više, na ptravi način, nisu oporavili do kraja utakmice. Prvo je Miloš Stojčev u 34. minutu povisio na 2:0, a zatim je Aleksa Janković doveo Zamejve do ubedljive prednosti od 3:0.

Rezultatski, drugo poluvreme je pripalo Napretku, ali je to slaba uteha, jer su ispraćeni sa četiri gola u mreži, Malu nadu gostima je dao Jovan Marinković, koji je 62. minutu smanjio rezultat na 3:1, ali je Stojčev zapečatio sudbinu Čarapana za 4:1 i vratio ih u rang opasno ugroženih ekipa za opstanak u fudbalskom superligaškom karavanu. Marko Bačanin je u finišu utakmice ublažio poraz Napretka i postavio konačan rezultat 4:2.

Napredak u narednoj utakmici (15. maja, od 16 sati) dočekuje Mladost iz Lučana, a u poslednjoj (19. maja) gostuje Novom Pazaru.

(Ž. M.)