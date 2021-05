DAVOR BERBER PRED UTAKMICU SEZONE U PAZARU: Borbom i agresivnošću do opstanka!

Trener fudbalera Novog Pazara Davor Berber rekao je danas da veruje da će njegova ekipa borbenom i agresivnom igrom pobediti gostujući Napredak u poslednjem kolu i da će na taj način izboriti opstanak Super ligi Srbije.

"Očekujem dinamičnu utakmicu u kojoj ćemo stvoriti dosta šansi, ali verujem u bolju realizaciju. Napredak je već izborio opstanak, ali to ne sme da nas zavara. Daćemo rivalu od prvog minuta do znanja da smo mi domaćini i da razmišljamo samo o pobedi. Nadam se da ćemo osvojiti tri boda i ostati u ligi jer to zalužuju ovaj grad i regija", rekao je Berber.

Desetoplasirani Napredak iz Kruševca je sa 50 bodova već osigurao opstanak, dok je Pazar kolo pre kraja na 15. mestu i ima 46 bodova.

Kapiten Novog Pazara Jasmin Trtovac izrazio je zadovoljstvo što taj tim zavisi samo od sebe i što bi pobedom obezbedio opstanak.

"Bog je na našoj strani. Vratio nam se dobar rad, pa smo došli u situaciju da pobedom ostanemo u ligi. Napredak ima dobru ekipu i opasnog špica Alena Melunovića. Daćemo maksimum, a prvi ja kao kapiten. Novopazarski klub i narod zalužuju Super ligu. Zna se šta je ovaj klub u našim srcima", naveo je Trtovac.

Generalni sekretar pazarskog superligaša Fikret Medjedović ocenio je da sledi jedna od najvažnijih utakmica u novijoj istoriji kluba.

"Kakva je euforija, ubeđen sam da ne bismo imali dovoljan kapacitet stadiona da smestimo sve zainteresovane ljubitelje fudbala. Dugo sam u fudbalu i nikada se nije više govorilo o jednoj utakmici. Svi žele Super ligu i nemam dilemu da će im ova grupa dobrih momaka to i priuštiti. Oni bi trebalo da sve krunišu dobrom igrom i pobedom", zaključio je Medjedović.

Meč 38. kola Super lige Srbije izmedju Novog Pazara i Napretka na programu je u sredu od 18.30 na Gradskom stadionu.

Beta