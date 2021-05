SELEKTOR SEVERNE MAKEDONIJE OSTVARIO DEČAČKI SAN: Angelovski sa decom popunio album sa sličicama

"Sakupio sam tri albuma za Evropsko prvensto jer su Luka, Luna i Lea izrazili želju da svako ima sopstveni album. Eto, konačno se ostvario još jedan dečački san kada smo svi sakupljali 'Panini' albume i čekali trenutak kada će biti ispunjen makedonskom fudbalskom reprezentacijom", rekao je Angelovski.

On je u intervju za Televiziju Telma rekao da očekuje da njegovi izabranici na Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 11. juna do 11. jula, ostvare cilj koji je postavio, a to je da prođu grupu.

"Verujem da (ovi) fudbaleri mogu to da urade i da ponovo naciju učine ponosnom. Evropsko prvenstvo će biti 'kruna' zato što smo ga čekali 30 godina. Svi smo sanjali o tom trenutku i fudbaleri će imati priliki da pokažu svoje kvalitete i motivaciju", rekao je Angelovski, koji je severnomakedonsku fudbalsku reprezentaciju prvi put odveo na jedno veliko takmičenje.

Angelovski je dodao nedavna pobeda nad Nemačkom treba da bude dodatna motiviacija makedonskim reprezentativcima da "veruju u sebe i da odigraju na svom najvišem nivou".

foto: Profimedia

Posle uzbudljive sezone u Španiji sve se svelo na današnjih (18.00) 90 minuta u Valjadolidu, gde gostuje Atletiko i ako pobedi postaće šampion Primere posle sedam godina. Kvota na dvojku je 1,30, a na 2&3+ 1,80. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Valjadolid - Atletiko Madrid.

(Beta)