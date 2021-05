ČEKA NAS PAKAO U BEOGRADU! Nikolić pred majstoricu sa Zvezdom: Psihička prevaga je na našoj strani

Budućnost je pobedom protiv Crvene zvezde u Podgorici 81:80 izjednačila u finalnoj seriji ABA lige na 2-2 i obezbedila odlučujući duel, koji će se u petak igrati u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" od 20.30 sati.

"Velika pobeda za nas, utakmica za infarkt. Drago mi je što smo verovali do poslednje sekunde. Kada su otišli na deset razlike nije bilo lako. Ali zahvaljujući navijačima i premoćnoj atmosferi smo uspeli da izvučemo pobedu, koja nam je dala psihičku prevagu za petu utakmicu u Beogradu. Smatram da imamo velike šanse da pobedimo tamo", rekao je Nikolić, prenose Vijesti.

Nikolić je svetan kakav duel ih čeka u Beogradu.

"Čeka nas pakao tamo. Oni će da naprave uzavrelu atmosferu, ja mislim od samog sletanja u Beograd. Ali nećemo da razmišljamo o tome, razmišljamo o nama. Sve četiri utakmice su bile na jednu loptu. Smatram da je psihička prevaga na našoj strani. Došli su sa 2:0 u Podgoricu, sigurno da su očekivali da će to da reše u trećoj ili četvrtoj utakmici. Drago mi je što se to nije desilo i što smo izborili petu utakmicu. Siguran sam da će biti mnogo više navijača nego u prve dve utakmice u Beogradu, ali moramo da se fokusiramo, da nametnemo naš tempo i mislim da je sve moguće. Verujem da ćemo doći do pobede i druge titule u ABA ligi", poručio je Nikolić.

