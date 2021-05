AUSTRIJA NEMA IGRAČE ZA SPEKTAKULARAN FUDBAL! Janko: Loše raspoloženje u reprezentaciji

Janko je, u intervjuu za „NoeN“ rekao da je čuo od ranijih kolega u reprezentaciji da neraspoloženje u timu ima potencijala da u „svako doba eksplodira“.

„Čujem da je raspoloženje loše. Znam iz sopstvenog iskustva da je to jedan od ključnih faktora na tako jednom turniru. Sumnjam da će to dobro proći“, kazao je on.

Prema Janku, postoji osećaj da ekipa može pokazati više nego što prikazuje na terenu.

„Navijači žele spektakularni fudbal, a mi imamo igrače za to. Međutim selektor ne dozvoljava takvu igru. On je slep. To je njegov put i mora se poštovati, ali ima i odgovornost i moraće da je snosi“, poručuje on.

