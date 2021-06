DAN KOJI SU ČEKALI 23 GODINE! Škotska preko Srbije do ELITE: Kapiten bio bez posla, a golman gleda Mitrov penal uz TITANIK!

U Glazgovu ljubimci nacije u 15h protiv Češke započinju takmičenje na Evropskom prvenstvu.

Poslednji put popularna "Tartan armija" na velikom takmičenju učestvovala je na Mundijalu Francuskoj davne 1998 godine

Ono što ljubitelje fudbala na ovim prostorima mnogo boli je što je Škotska svoj plasman na EURO 2020 izborila preko Srbije u famoznom novembarskom baražu i neočekivanom penal porazu Orlova.

Tako da za razliku od Škotske moraćemo još makar četiri godine da sačekamo na palsman na Evropsko prvenstvo.

Oni će predstavljati Škotsku na Evropskom prvenstvu.

Golmani: Kreg Gordon (Hearts), Dejvid Maršal (Derbi), Džon Meklaflin (Rendžers)

Odbrana: Lijam Kuper (Lids), Deklan Galager (Madervel), Grant Henli (Norič), Džek Hendri (Seltik), Skot Mekena (Notingem Forest), Stiven O'Donel (Madervel), Nejtan Paterson (Rendžers), Endi Robertson (Liverpul), Greg Tajlor (Celtic), Kiran Tirni (Arsenal)

Vezni red: Stjuart Armstrong (Sauteampton), Rajan Kristi (Seltik), Džohn Flek (Šefild junajted), Bili Gilmur (Čelsi), Džon Mekgin (Aston Vila), Kalum Mekgregor (Seltik), Skot Mektomini (Mančester junajted), Dejvid Turnbul (Seltik)

Napad: Če Adams (Satempton), Lindon Dajks (KPR), Džejms Forest (Seltik), Rajan Frejzer (Njukasl), Kevin Nisbet (Hibernijan)

Zanimljive su priče nekih igrača ove reprezentacije.

foto: Nemanja Nikolić

Kapiten Endi Robertson zvezda Liverpula i reprezentacije prošao je trnovit put.

Seltik ga je otpisao kao netalentovanog, nakon čega je besplatno igrao za škotsi KPR i u isto vreme radio na "Hempden Parku", nacionalnog škotskom stadionu. Jednom se požalio na društvenim mrežama da mu je potreban posao.

"Život u ovim godinama je pravo smeće ukoliko nemate novca. Potreban mi je posao",

Nakon toga se sve okrenulo, kao na filmu.

foto: Nemanja Nikolić

Dejvid Maršal već dugo prvi golman Škota, koji je odbranio penal Aleksandru Mitroviću u pomenutom baražu za EP voli da gleda ponovljeni snimak te odbrane i to jedan specijalan, gde u pozadini ide čuvena pesma iz filma Titanik "My heart will go on".

Kurir sport