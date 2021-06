UŽIVO, VIDEO! ŠPANIJA - ŠVEDSKA (21), Crvena furija iz potaje vreba tron

Prvo poluvreme

Španija: Unai Simon, Alba, Laport, P. Tores, Ljorente, Koke, Rodri, Pedri, Olmo, P. Tores, Morata.

Švedska: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinson, S. Larson, Olson, Ekdal, Forsberg, Isak, Berg.

Sastavi

Navikli smo od “crvene furije” da na velikim takmičenjima budu jedni od glavnih favorita za najviši plasman, ali je utisak da posle duže vremena Španija ne spada u najozbiljniji kandidate za naslov prvaka.

Pre svega, valja napomenuti da je selektor Luis Enrike napravio pomalo čudan izbor, pa posle mnogo vremena na spisku nema nijednog fudbalera Real Madrida, a pre svih Serhija Ramosa, koji je ruku na srce imao i problema sa povredama u toku prošle sezone.

Kada bolje pogledamo spisak “furije” jako teško je reći ko je najveća zvezda u ovom timu, ali je ipak nekako utisak da su De Hea i Alkantara svakako najzvučnija imena, međutim, obojica nisu imala baš najbolju sezonu, posebno Alkantara koji se nije naigrao u svom novom klubu Liverpulu.

Treba biti realan pa priznati da Španija ni izbliza ne postiže rezultate kao što je to bio slučaj krajem prošle i početkom tove decenije, kada su 2008. došli do titule evropskog šampiona, 2010. osvojili Svetsko prvenstvo, da bi sve to zaokružili još jednom titulom na Evropskom prvenstvu 2012.

Nakon toga je “furija” bez zapaženih rezultata, pošto su najviše dogurali do šesnaestine finala Svetskog i Evropskog prvenstva.

U kvalifikacijama su izabranici selekrtora Luisa Enrikea igrali sjajno pošto su bez većih problema zauzeli prvo mesto u grupi i to uz pet bodova viška u odnosu na drugoplasiranu Švedsku koja će im zanimljivo biti protivnik i u prvom meču na Evropskom prvenstvu.

Sećamo se svi koliko dobro su Šveđani izgledali na Mundijalu u Rusiji kada je ova ekipa mimo svih očekivanja stigla do plasmana u četvrtfinale, gde su eliminisani od Engleza, ali je bez sumnje to ogroman uspeh.

Ponovo su izabranici selektora Andersona bez većih problema došli do plasmana na Evropsko prvenstvo i tako potvrdili kontinuitet igara na velikim takmičenjima. Skandinavci su kvalifikacije završili na drugom mestu uz pet bodova manjka u odnosu na prvoplasiranu Španiju. Na veliku žalost Šveđana, taj meč se igra u Sevilji, pa će “furija” imati veliku pomoć navijača u nastojanju da zabeleže prvu pobedu na turniru.

U pripremnom periodu izabranici selektora Janea Andersona su igrali sjajno, a ono što posebno treba naglasiti je da su na pet poslednjih mečeva neporaženi, a tu računamo dva duela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje će biti odigrano naredne godine koja je ova selekcija dobila bez primljenog gola.

Ostaje veliki žal što Švedska neće moći da računa na Zlatana Ibrahimovića koji se nedavno vratio u nacionalni tim, ali i bez toga je sigurno da četvrtfinalista sa Mundijala iz 2018. godine ima izuzetno kvalitetnu ekipu.

Posebno treba izdvojiti Dejana Kuluševskog koji je imao dobru sezonu u Juventusu, ali nikako ne treba zaboraviti ni Emila Forsberga, odnosno Viktora Lindelefa, kao i golmana Robina Olsena.

U kvalifikacijama za ovo Evropsko prvenstvo Šveđani su jednom uspeli da odole Špancima kada je bilo 1:1, ali su pre toga na “Santjago Bernabeu” deklasirani sa 3:0.

