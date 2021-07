NOVA NADA ZA FUDBALERA PARTIZANA: Nikola Lakčević operisan u Lionu

Mladi fudbaler Partizana Nikola Lakčević pre skoro godinu i po doživeo je povredu prednjih ukrštenih ligamenata, posle čega se uspešno oporavio i vratio na teren nakon šest meseci.

Na žalost, grub start na jednoj od trening utakmica Lakčevića je koštao nove povrede meniskusa, što ga je ponovo odvojilo od terena.

Posle terapija i rada u sklopu medicinskog sektora FK Partizan, prateći i popuštanje mera sa pandemijom kovida 19, Nikola Lakčević je danas uspešno operisan u Lionu.

foto: partizan.rs

Lakčevića je operisao poznati hirurg-ortoped dr Bertran Soneri Kote.

- Posle prve operacije prednjih ukrštenih ligamenata vratio sam se na teren za šest meseci, dok sam prvu utakmicu odigrao mesec dana kasnije. Tokom tih pola godine stekao sam fantastičnu formu i čini mi se da nikad nisam bio spremniji. Prva trening utakmica je prošla odlično, dok sam na drugoj dobio udarac u koleno. Mislio sam da nije ništa strašno, da je samo meniskus. Želeo sam da igram više od svega, ali je taj udarac bio toliko jak da je, izgleda, povuklo i ligamente na operisanom kolenu i, uz sve, ispalo mi je i koleno. Ne krijem da je to za mene bio jak udarac, ali kad sam jednom sve ovo preživeo, preživeću ponovo. Spreman sam mentalno i to je najvažnije. Ne odustajem od fudbala, ovo me samo jača – kaže Lakčević i dodaje:

- Zahvaljujem se svim ljudima u klubu na velikoj podršci i razumevanju, saigračima i zaposlenima na SC Partizan-Teleoptik. Njihova podrška mi mnogo znači - zaključio je Lakčević.

