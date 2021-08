TRENER SOČIJA PRED REVANŠ U HUMSKOJ: Očekujem POBEDU i dobru igru

Trener fudbalera Sočija Vladimir Fedotov očekuje pobedu u sutrašnjem meču protiv Partizana, izjavio je danas na konferenciji za novinare.

"Očekujem sličnu utakmicu kao što je bio i prvi meč. Dobru igru, dobar fudbal i našu pobedu", rekao je Fedotov.

Trener Sočija se osvrnuo i na gust raspored na početku sezone.

"Isto kao i Partizan i mi imamo gust raspored. Igramo dva meča nedeljno, ali to je profesionalni fudbal. Igrači su dobro. Osećaju se sveže i mislim da nam to neće predstavljati problem", izjavio je on.

Fedotov je rekao i da se još nije odlučio za startnih 11 ali da je najvažnije da su svi igrači spremni.

"Svi igrači koji su doputovali su spremni i to je najvažnije. Postoji izreka jutro je pametnije od večeri, tako da ću odluku o starterima doneti pred početak meča", rekao je Fedotov.

Ruski trener je izjavio i da je gledao mečeve Partizana u prvenstvu i osvrnuo se na pomoć publike koju će Partizan imati u sutrašnjem meču.

"Ne želim da izdvajam nekog pojedinca, opasnost nam preti od cele ekipe, Partizan ima odlične igrače i svi mogu da reše meč, kao što se dešavalo u prvenstvu. Mi nismo imali u prvom meču pomoć publike i to se osetilo, Partizan će u tom smislu biti u prednosti", izjavio je on.

Partizan i Soči će sutra od 21 odigrati revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom meču u Rusiji rezultat je bio 1:1.

Beta