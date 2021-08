SPORTSKI DIREKTOR PSŽ-A LEONRADO: Mbape može da ode ako se ispune svi uslovi!

Sportski direktor Pari Sen Žermena Leonardo rekao je danas da fudbaler Kilijan Mbape želi da ode i da ga klub u tome neće sprečavati ako se ispune svi uslovi i potvrdio da je odbijena ponuda Real Madrida."Kilijan Mbape želi da ode, to je jasno. Ako Real Madrid šalje ponudu, čini se da je jasno... Mislim da je svima jasno. Mi ne možemo, nedelju dana pre završetka prelaznog roka, da menjamo naše planove. Ako želi da ode, nećemo ga zadržavati, ali pod našim uslovima", rekao je Leonardo za RMC Sport.

Mediji su spekulisali da Mbape želi da napusti pariski klub, nakon dolaska Lionela Mesija.

"Razgovarao sam sa Kilijanom mnogo puta i uvek nam je govorio istu stvar. Kilijan je obećavao da neće besplatno otići iz kluba. To nam je uvek govorio", naveo je Leonardo.

Pari Sen Žermen je u utorak odbio ponudu Reala od 160 miliona evra za Mbapea, koji je izrazio želju za odlaskom. Leonardo je rekao da ne može da govori o tačnoj cifri, ali da se radi o ponudi "od oko 160 miliona".

"To je manje nego što smo ga platili, ali nam se, pre svega, ne svidja način na koji je Real Madrid to uradio", dodao je on.

foto: Profimedia

Upitan da li je zvanično odbijena ponuda Reala, Leonardo je potvrdno odgovorio.

"Ali, nikoga nećemo zadržavati. Ako neko želi da ode i ispune se naši islovi, videćemo. Ali, napravili smo san ovog leta i nikome nećemo dozvoliti da ga uništi. Smatramo da je ta ponuda daleko od onoga što u današnje vreme predstavlja Kilijan. Takodje, deo tog novca dugujemo i Monaku i smatramo da ova ponuda nije dovoljna", naveo je.

Leonardo je rekao da je cilj uprave da zadrži Mbapea i potpisivanje novog ugovora sa 22-godišnjim napadačem.

"Poslali smo dve značajne ponude Kilijanu, jednu pre dva meseca, na nivou vrhunskih fudbalera u našem timu i drugu nedavno, veću. Želimo da mu dokažemo da je značajan igrač, u centru našeg projekta, ali ne iznad projekta", dodao je Leonardo.

On je nezadovoljan ponašanjem Real Madrida.

"Čini se kao strategija Reala da dobiju negativan odgovor, da pokažu kako su sve pokušali i da sačekaju godinu dana kako bi ga dobili besplatno. Najmanje dve godine Real se ovako ponaša, to nije ispravno, čak ni legalno jer su kontaktirali fudbalera. To je za nas neprihvatljivo jer nije korektno", naveo je sportski direktor Pari Sen Žermena.

foto: Profimedia

"To je dokaz strategije - stigne ponuda godinu dana pre isteka ugovora i sedam dana pre završetka prelaznog roka. Oni žele da je mi odbijemo, kako bi pokazali Kilijanu da su pokušali sve i da počnu da pregovaraju za sledeću godinu", dodao je.

Na pitanje da li je dozvoljen odlazak Mbapea, Leonardo je odgovorio: "Nikada nismo otvorili vrata odlasku".

"Nikada. Ljudi pričaju da želim da prodam, a da Naser ne želi, a ja i on mislimo isto. Mi smo na istoj talasnoj dužini, mi branimo klub. Naš cilj je da produžimo ugovor i zadržimo Mbapea. Ali, ako fudbaler želi da ode, to će biti pod našim uslovima i to ne važi samo za Kilijana već i za ostale igrače", rekao je on.

Upitan da li očekuje novu ponudu, Leonardo je rekao da "uprava ne planira ponovo da razgovara sa Real Madridom".

"Prelazni rok se završava 31. avgusta u ponoć. Tako funkcioniše prelazni rok, a za nas je jasno: da ga zadržimo. Ali, nećemo nekome da dozvolimo da ode za manje nego što smo ga kupili jer dugujemo Monaku novac", dodao je.

Na pitanje da li klub ima rezervi plan, Leonardo je rekao da se u ovom trenutku ne planira nikakav transfer.

"On ima još godinu dana ugovora, želimo da ga produžimo. Nismo razmišljali o planu B. Stvorili smo vrlo pozitivnu atmosferu. Nikome nećemo dozvoliti da to promeni", rekao je Leonardo.

Beta