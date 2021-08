OSTRVSKI MEDIJI JAVLJAJU: Završen transfer Kristijana Ronalda u Mančester siti

Ove informacije navode španski mediji, a pozivajući se na portugalskog novinara Gonsala Lopesa. Ronaldo će navodno, kako prenose, potpisati ugovor do 2023. sa "građanima", a zaradiće i 15 miliona evra.

Finansijski detalji tek bi naknadno trebalo da budu poznati, ali izgleda da će u tom pogledu sve ići "glatko".

Lopes piše na Tviteru kako je Ronaldo svestan da je Siti trenutno najbolja opcija pre odlaska u MLS ligu, gde će završiti karijeru.

Ronaldo je razgovarao sa Pepom Gvardiolom – i "sada je sve u rukama Žorža Mendeša i Juventusa", piše Lopes.

Ronaldo e Manchester City. Done deal ✔️ — Gonçalo Lopes (@_GoncaloLopes) August 26, 2021

Navodno, sporna je cifra transfera, ali i igrač, koji bi uz doplatu otišao u drugom smeru u sklopu tog transfera.

Kako se piše, Juve želi Gabrijela Žezusa, dok Siti na to ne pristaje i nudi Rahima Sterlinga. Koliko je to realno, ali i moguće saznaćemo do kraja dana kako stvari stoje.

Kurir sport