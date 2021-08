TO JE SAVRŠEN POSAO! Murinjo o Ronaldu i Skudetu: Pitajte trenera Intera, ne mene!

"Ako je on srećan, ako su Juventus i Junajted srećni, onda je to savršen posao. Nemam šta da kažem o Ronaldu, on stvara istoriju već dvadeset godina", jasan je Murinjo.

Murinjo je upitan kako će odlasci Ronalda i Lukakua uticati na trku o prvaku Italije kratko je odgovorio:

"To morate da pitate trenera Intera, Simonea Inzagija, ne mene", dodao je Žoze.

Na pitanje u kojoj formaciji će Roma igrati na otvaranju sezone protiv Salernitane Murinjo je odgovorio kroz šalu.

"U kojoj formaciji ćemo igrati? Nemam pojma, nisam još ništa rekao igračima", nasmejao se Murinjo na kraju konferencije

Kurir sport