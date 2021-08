SAŠA ILIĆ POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Nisam nezadovoljan, igračima zameram samo na karakteru!

Čukarički je poražen u derbiju sedmog kola Super lige od Crvene zvezde na Banovom brdu (2:1).

Bio je ovo poslednji susret pred prvu reprezentativnu pauzu ove sezone, u zgusnutom rasporedu Brđani su odigrali već deset mečeva.

Dan posle meča šef struke belo-crnih Saša Ilić imao je šta da zameri igračima.

- Najpre, čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Mojim igračima mogu samo jedno da zamerim, pogotovo za prvo poluvreme, a to je što nisu igrali sa dovoljno karaktera. Kad igrate utakmice protiv naša dva najbolja tima, Partizana i Crvene zvezde, to vam otvara mogućnost da pokažete karakter. Prvih 45 minuta potrošili smo u prevelikoj želji, disciplini, branjenju gola, ali je nedostajao karakter, da pokažu da su stvoreni za velike utakmice. U drugom poluvremenu je to bilo bolje, verovatno i zato što je rival bio umoran. Moramo prvo poluvreme da izbrišemo iz glave i da u narednom periodu radimo na tome da ne ponovimo iste greške – kazao je Ilić.

Bio je Čukarički znatno oslabljen za meč protiv Crvene zvezde, od ranije povređenima Darku Puškariću, Srđanu Mijailoviću, Miladinu Stevanoviću i Nemanji Tošiću, pridružio se i Ibrahima Endijae.

- Imali smo četvoricu vrlo bitnih igrača koji su već duže vreme van stroja. Da nesreća bude veća, povredio se i Endijae na zagrevanju pred utakmicu. Sa druge strane, imamo 70 odsto igrača ispod 21 godine, potrebno im je vreme. Ponavljam, zameram im jednu jedni stvar – karakter. Crvena zvezda je mnogo bolja ekipa od nas, iskusnija je, fizički dominantnija... Zbog toga naši igrači imaju priliku da pokažu nešto više, to su učinili tek kad su primili drugi gol, kao da im je tada pao neki kamen sa srca. Imali smo, pored gola, još dve-tri mogućnosti da ugrozimo Zvezdu. Bilo je izuzetno teško, pogotovo u prvom poluvremenu. Nisam nezadovoljan, sigurno da može bolje, trudićemo se u narednom periodu da bude tako – kazao je Saša Ilić, koji je potom dodao:

- Meni godine ništa ne znače. Na ovakvim mečevima se postaje igrač. Čukarički jeste razvojni klub, mnogo igrača je iz Omladinske škole, iz podmlatka kluba, pa i iz Partizana i Crvene zvezde. Imaju kvalitet i talenat, želim i konstantnost kod njih. Hoću da igraju, da tako kažem, pod stresom svaku utakmicu. Potencijala imaju sasvim dovoljno.

Kurir sport