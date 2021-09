DA SE ZNA! Zvezda je jača od zagrebačkog Dinama, Galate, Fenera, Olimpijakosa, a Partizan moćniji od Makabija, PAOK i Kluža!

Crvena zvezda nalazi se na 14. mestu favorita za osvajanje Lige Evrope, a Partizan na 11. u Ligi konferencija! Obično su svi srpski klubovi uvek bili na začelju lista favorita, pa je ovo veliko iznenađenje, ali i potvrda kvaliteta večitih rivala.

Srpski šampion favorit je da osvoji prvo mesto u svojoj grupi. Bukmejkeri veruju da je Zvezda bolji tim od Brage, Mitjilanda i Ludogoreca. Naravno, to će biti potrebno dokazati na terenu, ali svakako da raduje što prelazimo iz podređenih u povlašćene uloge. Kvalitetni rezultati u prethodnih sezonama, vredan tim, činjenica da veoma teško gube bodove na Marakani - sve to uticalo je da se značajno poboljša status crveno-belih na evropskom nivou. Kladionice retko kada greše u svojim procenama. Oni vrlo dobro znaju gde je kome mesto, jer u suprotnom, to bi ih udarilo po džepu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nije uvek favorit i pobednik, ali je bar jasno ko je u prednosti pred izlazak na teren. Iako nam je doskoro bilo nezamislivo da neki srpski klub bude ispred Fenera, Galate, Olimpijakosa, Spartaka, Lokomotive, to je postala realnost! Zvezda se bolje kotira od svih ovih timova. Takođe, veće šanse ima srpski gigant od Dinama iz Zagreba.

Kada je reč o Partizanu, oni se vrlo dobro kotiraju u LK. Na popisu favorita zauzeli su veoma dobro 11. mesto, a uz Gent su već viđeni kao putnici u narednu fazu takmičenja. Iza njih su ostali jaki timovi poput PAOK, Kluža, dva Makabija...

foto: Starsport

LIGA EVROPE Kvote za prvo mesto u grupi Crvena zvezda 3,00 Braga 3,20 Mitjiland 3,50 Ludogorec 5,50 Kvote za osvajanje Lester 15 Napoli 15 Vest Hem 17 Lacio 21 Leverkuzen 21 Lion 21 Sosijedad 21 Betis 34 Ajntraht 34 Monako 34 PSV 51 Marselj 51 Seltik 67 Crvena zvezda 67 Galatasaraj 81 Braga 81 Fenerbahče 81 Olimpijakos 101 Dinamo Z. 101 Lokomotiva M. 101 Mitjiland 101 Spartak M. 126 Ludogorec 151

LIGA KONFERENCIJA Kvote za prvo mesto u grupi Partizan 2,30 Gent 2,30 Anortozis 17 Flora 50 Kvote za osvajanje Totenhem 5,50 Roma 9,00 Ren 21 Fejenord 21 U. Berlin 26 AZ 34 Bazel 34 Slavija P. 34 Vitese 41 Gent 41 Partizan 51 PAOK 51 Kluž 67 Makabi H. 67 LASK 81 Makabi TA 81 Bodo 101 Karabag 101 Zorja 150 Randers 151 Slovan 201

Kurir sport / M. B.