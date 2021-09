PREOKRET! Sportski direktor PSŽ: Mbape neće otići na kraju sezone!

Sportski direktor Pari Sen Žermena Leonardo rekao je danas da ne očekuje da će fudbaler Kilijan Mbape napustiti klub na kraju sezone i da je uveren da će napadač potpisati novi ugovor.

Mbapeov ugovor ističe u junu 2022. godine, a može u januaru da potpiše predugovor sa nekim drugim klubom.

Za njega su zainteresovani brojni evropski klubovi, medju kojima i Real Madrid, čija je ponuda od 160 miliona evra odbijena u letnjem prelaznom roku.

"Mislim da niko ovde ne vidi budućnost kluba bez njega. Ne mislim da će Kilijan otići na kraju sezone. Mbapeova veza sa Pari Sen Žermenom je duboka", rekao je Leonardo za Kanal Plus, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je naveo da navodna druga ponuda od Reala "nikada nije stigla" i ponovio da klub nije zadovoljan ponašanjem madridskog kluba.

"Bili smo jasni u vezi sa ponudom koju su poslali. To nije bilo dovoljno. Činjenica je da on ostaje u klubu, to je jedina stvar koja je mogla da se dogodi. Nikada nismo ni mislili da ćemo sve ovo raditi bez Kilijana", dodao je Leonardo.

Mbape je u pariski klub došao iz Monaka 2017. godine za 180 miliona evra, do sada je osvojio tri šampionske titule i tri Kupa i pomogao Pari Sen Žermenu da se plasira u finale Lige šampiona.

U prvih pet utakmica ove sezone postigao je četiri gola u ligi.

