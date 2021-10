KAKVE REČI PRED VELIKI DERBI! Gvardiola se POKLONIO Klopu: Zbog njega sam bolji trener!

"Otkako sam došao ovde, možda ne prve godine, ali Liverpul je uvek bio tu. Ekipe Jirgena Klopa pomogle su mi da postanem bolji trener. On me je postavio na drugi nivo, da se dokažem, da budem bolji trener. To je razlog što sam i dalje u poslu", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Siti će u nedelju od 17.30 igrati na Enfildu protiv Liverpula u Premijer ligi.

Siti je u poslednje četiri sezone osvojio tri titule, a jedini put kada nije uspeo, šampion je bio Liverpul, u sezoni 2019/2020.

Gvardiola je izgubio osam utakmica u svim takmičenjima protiv Klopa, što je više nego protiv bilo kog drugog trenera. On je došao u Siti 2016. godine, Klop je godinu dana ranije preuzeo Liverpul, a njih dvojica imali su i duele u Bundesligi, kada je Španac predvodio Bajerna iz Minhena, a Nemac ekipu Borusije iz Dortmunda.

"Poslednje četiri godine, obojica smo tu, to je najbolji kompliment, što su oba kluba u vrhu. Ali u Premijer ligi ne postoje samo jedan ili dva tima, ima ih mnogo koji mogu da se bore za titulu", naveo je Gvardiola.

Poslednji duel dobio je Siti na Enfildu 4:1 u februaru, a Klop je rekao da njegova ekipa mora da odigra najbolje što može protiv šampiona Engleske.

"To je zaista specijalna utakmica svake godine. Morate da budete najbolja verzija sebe i samo tada imate šanse. Moramo da igramo kako treba da bismo imali šanse, ali ovo je Enfild. Zaista se radujemo utakmici", naveo je on.

"Siti je verovatno najbolja ekipa u Evropi u ovom trenutku. Prošlog vikenda su igrali protiv Čelsija, svi su pričali koliko je dobar Čelsi, što i jeste, ali Siti je bio bolji. Moramo da pobedimo i da postignemo golove, ali moraćemo i da se branimo na najvišem nivou da bismo ostali u igri, kako bi golovi koje postignemo napravili razliku", dodao je Klop.

Posle šest kola u Premijer ligi Liverpul je prvi na tabeli sa 14 bodova, a Siti je drugi sa bodom manje.

Beta