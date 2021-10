ISPLIVALI NOVI DETALJI SKANDALA Ovako je Ikardi sam sebe UKANALIO! Procurio sadržaj poruke koji mu je glumica slala IZA LEĐA Vandi

Otkako je Vanda Ikardi objavom na Instagramu šokirala sve, do javnosti je stigao veliki broj informacija o sagi kroz koju prolaze ona i Mauro.

Zaista nije preterivanje kada kažemo da čitav svet sa pažnjom prati situaciju u kojoj su se našli Ikardijevi.

Mediji po svaku cenu pokušavaju da dođu do novih detalja, a tri dana nakon što je Vanda otkrila da postoji veliki problem, stigle su nove informacije.

Ono što smo prethodno znali jeste da je zanosna plavuša na Instagramu poslala poruku: "Još jednu porodicu si rasturio zbog ku*ve". Nedugo nakon toga pojavila se i informacija da je Mauro prevario suprugu sa njenom prijateljicom, argentinskom glumicom, Eugenijom Suarez.

U ponedeljak su stigle novosti. Argentinska televizija Los Anđeles de la Manjana posvetila je puno vremena triju iz Argentine, a novinari te kuće otkrili su sadržaj jedne od poruka koju je glumica poslala fudbaleru Pari Sen Žermena.

- Jednog dana moramo da od**bemo odavde na neko mesto gde te niko ne zna hahaha - navodno je Suarezova slala fudbaleru.

A da stvar po popularnog fudbalera bude još gora, do problema je došlo zbog njegove ljubomore. "El Trese", takođe televizija iz Argentine i njena novinarka, Janina Latore stigla je do informacije da je Vanda za romansu supruga i glumice saznala nakon što je Mauro tražio da pregleda poruke na njenom telefonu.

To mu se i te kako obilo o glavu, Vanda je pristala na to, ali pod uslovom da ona "prođe" kroz njegov telefon, a dok on pokušava da spasi brak (zbog toga je propustio treninge PSŽ-a u nedelju i ponedeljak), oglasila se i Suarezova.

Ona je za MDZ, takođe iz Argentine negirala da je umešana u dramu.

- Nemam pojma odakle se to pojavilo. Ja ih čak ni ne znam - rekla je popularna glumica.

Kurir sport