TOMAS TUHEL OTKRIO: Lukaku je psihički umoran, odigrao je previše utakmica!

Trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je danas da je Belgijanac Romelu Lukaku psihički umoran i da je razlog krize u koju je upao njegov prvi napadač previše utakmica koje je odigrao poslednjih meseci.Lukaku je sezonu počeo postigavši četiri gola u prve četiri utakmice, ali je od tada odigrao šest mečeva bez pogotka za Čelsi.

"Mislim da je ovog leta odigrao previše utakmica. Osećam da je pomalo psihički umoran. Teško je proceniti da li mu je potreban odmor ili je bolje ostaviti ga na terenu", rekao je Tuhel, preneli su britanski mediji.

"On je neverovatan sportista, takmičarski nastrojen i uvek želi da da sve od sebe na utakmicama. Lukaku je fudbaler koji mnogo razmišlja. Pogotovo o utakmicama koje nisu bile savršeno odradjene. Time stavlja težinu na sebe i to ga psihički umara", dodao je on.

Tuhel je naveo da Lukaku nije jedini od njegovih fudbalera koji se muče zbog obaveza prema reprezentaciji ove godine.

"Isto je i sa Mejsonom (Mauntom) i Žoržinjom", rekao je Tuhel.

"Poneli su ogroman teret igrajući za svoje reprezentacije, ali oni to vole jer su veliki takmičari. Ali, ako igrate 1.000 mečeva godišnje, to može biti naporno", dodao je on.

Fudbaleri Čelsija sutra dočekuju Malme u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Lider Premijer lige je drugi na tabeli Grupe H sa tri boda, odnosno ima tri manje od prvoplasiranog Juventusa.

