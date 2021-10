SRPSKI ZET O MUKAMA JUNAJTEDA! De Hea me je sačekao sa pitanjem da li je bolji od Nojera?

Na sve to su se nadovezali reči bivšeg veziste engleskog tima srpskog zeta Bastijana Švajnštajgera kada je došao u Junajted iz minhenskog Bajerna 2015. godine. "Kada sam prvi put došao u Mančester, De Hea me je pitao 'Reci mi, da li sam bolji od Nojera?' Odgovorio sam mu 'Ne, nisi. To je drugi nivo'. On je bio ljut, ali sam mu objasnio zašto", rekao je Švajnštajger, bivši šampion sveta sa Nemačkom i suprug nekadašnje naše teniserke Ane Ivanović.

De Hea, je tek jedna u nizu zvezda kakve su i Kristijano Ronaldo, Pol Pogba, Markus Rašford, Bruno Fernandeš...

Kurir sport