DUEL VEČITIH ODLUČUJE ŠAMPIONA? Ben o trci s Partizanom: Neverovatno mi je da jedan tim SAMO U DERBIJU izgubi bodove

Fudbaler sa Komorskih Ostrva, koji je nedavno dobio srpski pasoš nakon tri i po godine provedenih u Beogradu, veruje da večiti derbi ne mora da bude ključan meč u prvenstvu.

- Iskreno, mislim da će se rešavati nešto i u „malim“ utakmicama. Neverovatno mi je da jedan tim neće izgubiti baš nijedan bod mimo derbija, to prosto zvuči neverovatno u ovom trenutku. Svakako su večiti derbiji veoma važni, ali ponavljam, teško je zamisliti da neka ekipa, bili to mi ili naš večiti rival, ne može da izgubi bukvalno nijedan bod u drugim utakmicama - rekao je Ben za "Žurnal".

foto: Printskrin

Crvena zvezda u Super ligi Srbije ima pet bodova i utakmicu manje od Partizana, a u Ligi Evrope drži prvo mesto na grupe, a cilj je da u narednu fazu ekipa dođe sa liderske pozicije.

- Imamo zaista dobre šanse, ali smo i svesni da ima još dosta da se igra. Trudimo se da igramo svaku utakmicu kao da je odlučujuća i verujem da će takav pristup doneti rezultat. Imamo kvalitet, beležimo odlične rezultate u Ligi Evrope, nema razloga da tako ne bude i do kraja grupne faze. Dve utakmice od tri igramo na domaćem terenu, nema sumnje da će nam podrška navijača dosta pomoći kako bismo stigli do cilja.

El Fardu Ben je trenutno najbolji strelac među strancima u istoriji Crvene zvezde sa 69 golova, a ima ambicije čak i da "napadne" ulazak u grupu igrača koji su u crveno-belom drestu postigli više od 100 golova.

- Daću sve od sebe da tako bude. Ponosan sam na sve što sam do sada postigao u Crvenoj zvezdi, velika je čast biti najbolji strani strelac u ovakvom klubu. Ovde se uvek zahteva dokazivanje, reč je o klubu koji me samim imenom motiviše da dam i više od ličnih mogućnosti. Lepo je obarati rekorde, ali zaista ne razmišljam o tome, najbitnije je da prikazujem dobru igru, a zadovoljavajući rezultati će doći kao što je to bio slučaj i do sada – istakao je Mohamed El Fardu Ben.

Kurir sport