RADNIČKI DOČEKUJE IMENJAKA IZ KRAGUJEVCA: Batak najavio nastavak serije pobeda

Fudbaleri niškog Radničkog sutra od 16 časova dočekuju imenjaka iz Kragujevca u zaostaloj utakmici 13. kola Superlige Srbije.

Niški tim se nalazi usred serije od četiri vezana meča kod kuće u roku od 12 dana. Pola posla je odlično odradio, pošto je pre sedam dana pobedio Dinamo iz Vranja sa 1:0 u Kupu Srbije, a onda je u subotu savladao Mladost iz Lučana sa 2:0 u 15. kolu Superlige.

Radnički iz Niša u ovaj susret ulazi kao devetoplasirani na tabeli sa 17 bodova na svom kontu iz 14 utakmica, dok je sastav iz Kragujevca na 13. poziciji sa tri boda manje.

Šef stručnog štaba Nišlija Radoslav Batak očekuje još jednu dobru igru svog tima i pobedu.

-Dolazi nam u goste ekipa koja je u poslednje vreme imala dosta problema sa igračkim kadrom, pa su ušli u seriju loših rezultata. Sigurno je da će doći ovde da pokušaju da prekinu taj negativni niz. Međutim, mi imamo jedan dobar period iza nas, što smo potvrdili i kroz igru i kroz rezultate. Posebno sam zadovoljan partijom u subotu protiv Mladosti. Treniramo i spremamo se tako da ne dozvolimo ni promil šanse da Kragujevčani ovde prekinu svoju lošu seriju. Maksimalno smo spremni i motivisani da odigramo još jedan dobar meč i da osvojimo nova tri boda na našem stadionu. Svi igrači su spremni, vraća nam se Kasalica, koji je propustio Mladost zbog žutih kartona. Bjeličić i Pavlov su se vratili iz povreda, treniraju u punom ritmu, tako da su svi spremni i konkurišu za sastav. Na pola smo teškog puta. Svi smo svesni koliko nam znače naredne dve utakmice kod kuće protiv Kragujevca i Spartaka. Pobedama bi napravili veliki posao, učvrstili poziciju u gornjem delu tabele i napravili odličnu zalihu pred finiš jesenjeg dela sezone- rekao je Batak.

Trener niškog Radničkog je protiv Mladosti promenio formaciju i zaigrao sa četvoricom fudbalera u zadnjoj liniji, nakon što je jedno vreme forsirao sistem sa trojicom pozadi.

-Treneru koji dođe u neki klub u jeku sezone, kao što sam ja došao ovde, veoma znači kada u sastavu ima polivalentne igrače, koji mogu da se uklope u svaki sistem. Ja u Radničkom imam takve igrače i to nam umogućava da se na različite načine prilagođavamo protivnicima, ali i da njih ostavljamo u nedoumici kada se spremaju za nas. Promena protiv Mladosti mi je pokazala da možemo bez ikakvih problema da se tranfsormišemo i to je jedan veliki kvalitet ovog tima. Fizičku spremu smo podigli na viši nivo, to je takođe važna stavka i mogu da kažem da sam optimista kada je reč o utakmicama koje nas čekaju. Sav fokus je sada na Radničkom iz Kragujevca i daćemo sve od sebe da upišemo novu pobedu- završio je Batak.

