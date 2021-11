REKAO SAM MITRU SPREMI SE DA UĐEŠ I ODVEDEŠ NAS U KATAR: Piksi objasnio odluku da MITROGOL počne na klupi!

Piksi je upitan da li se popularnom Mitru sve vratilo, što je svakako i zaslužio.

"Meni je drago zbog njega. Mogu da zamislim kako se osećao posle Škotske. Sada je naplatio sve sa debelom kamatom. Kako on lično, tako i cela Srbija. Kada radite pošteno i imate taj odnos prema igri, dresu, državnom grbu...Onda je sve lakše i sve moguće", rekao je Stojković za "FSS".

Stojković je objasnio kada je rekao Mitroviću da počinje sa klupe?

"Na dan utakmice pre ručka imali smo šetnju u parku pored hotela. Kada smo se vraćali rekao sam mu nešto što mislim da je on prihvatio, iako je rekao da može, da je spreman... Rekao sam mu da u toj formaciji, bolje će biti da ovako počne utakmicu. I rekao sam mu da je prvo poluvreme potpuno nebitno i da nerešava ništa. Da će se u drugom sve rešiti i da mi on bude spreman za drugo poluvreme jer ćemo tu overiti vizu za Katar. Neko od igrača bi se ljutio što ne igram, što me ne stavlja... Ali ta komunkacija sa njim i svim drugim igračima je na zaista visokom nivou, oni mi veruju", rekao je prezadovoljni Piksi.

