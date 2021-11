MOJ DRAGAN ĆE DA POBEDI I U KATARU: Majka selektora Srbije Desanka otkrila na šta je upozorila sina, ali i zašto je IPAK TUŽNA

Od kada je selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi odveo fudbalere na Mundijal 2022, mesto Pasi Poljana pored Niša i njegova porodična kuća postali su centar interesovanja domaćih medija.

Razlog je Piksijeva mama Desanka Stojković, koja na početku razgovara za Kurir televiziju otkriva da nije gledala kvalifikacionu utakmicu za odlazak na Svetsko prvenstvo.

"Nisam mogla, niti sam smela. Samo sam mu rekla: "Sinko, koliko znam, taj klub je najjači, pogotovo jer igra Ronaldo i drugi igrači. Rekao mi je samo da se ništa ne sekiram, da ću videti, da pobeda mora da bude", ispričala je Desanka.

foto: Kurir TV

I baš kako je obećao - ispunio je.

"Kad se utakmica protiv Portugala završila, odmah me je zvao i pitao šta radim i kako sam. Samo sam mu rekla da gledam kanale, da se Beograd zapalio i da gori. Baklje, zastave, narod, jedni obučeni, jedni svlače, opšti haos. Rekao mi je samo da sve zna!", prepričala je prvi telefonski razgovor majke i sina posle trijumfa nad reprezentacijom Portugala.

Stojanka otkriva da je Piksi uprkos uspešnoj karijeri, kojom malo ko može da se pohvali, ostao prizeman i skroman.

foto: Kurir TV

"Niti se ponosi što je to sad. Isti je kad je bio mali, kao dečko i momak. Za njega to ništa nije novo, on je takav i gotovo. Ponosna sam na njega, ali sam i tužna zato što mi je daleko. Tuga mi je za decu, unuke. Kad ga čujem ceo dan razmišljam o njemu, stavljam njegovu sliku, kao da je pored mene, ali nije to to. Daljina!", navodi majka jednog od najboljih fudbalera sa ovih prostora.

Srećna je, ipak, kako kaže, to što će Dragan neko vreme biti u Beogradu.

"Znala sam ja da je on uporan i da će postići mnogo. Nismo znali kad je počeo da trenira u Radničkom. Samo sam videla kad uzima bicikl i ide negde popodne. Hteo je samo da igra fudbal, na šta mu je otac rekao da prvo mora da završi školu. I završio je ekonomsku školu", ponosna je Stojanka.

foto: Kurir TV

Ona od sina očekuje i uspeh u Kataru na prvenstvu.

"Ko? Pa on će da pobedi bilo kako, evo videćete, imam osećaj!", poručila je na kraju razgovora Piksijeva majka.

(Kurir.rs)

