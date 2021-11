PAVLOVIĆ DOČEKAN KAO KRALJ U MONAKU! Otkrio kako je uštopovao Ronalda

„Lepo vreme smo proveli u Srbiji, ovo je neverovatan trenutak. Bio sam šokiran, ne mogu da opišem koliko je to bilo posebno. To je neverovatan osećaj, pobediti Portugal, tako jak tim, sa nekim od najboljih igrača sveta. To je sigurno najsrećniji dan u mojoj karijeri“, rekao je Pavlović za klupski sajt.

foto: Profimedia

Najavio je i klupske obaveze.

„Sada moramo da se vratimo na posao ovde. Pred nama je mnogo utakmica, uključujući i jednu u petak protiv Lila, moramo da pobedimo“, rekao je Pavlović.

Već u petak od 21.00, Monako čeka Lil. Monako je tek 11. na tabeli, Lil je 12.

Kurir sport