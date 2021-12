HUMANOST CRVENO-BELIH NA DELU: Zvezdaši prikupili 1178 jedinica krvi

Juče je u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" od 10 do 18 časova održan drugi dan akcije "Crveno-bela krv".

Ovo je 23. put da se akcija održava u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, a razlika u odnosu na prethodne je u tome što su sada zvezdaši širom Srbije i Republike Srpske mogli da pokažu humanost koja ih krasi. Kumulativno, računajući sve, skupili smo 1178 jedinica krvi.

Osim Medija centra stadiona "Rajko Mitić", krv ste mogli da date u još 20 gradova širom Srbije i Republike Srpske, a rezultati su bili fenomenalni, s obzirom na ukupan broj jedinica krvi koji je skupljen. Na Marakani je skupljeno najviše, čak 257 jedinica krvi, ali zvezdaši su veliku humanost pokazali u svim gradovima, o čemu govore rezultati koji navode na zaključak da je akcija bila i više nego uspešna. Kada je reč o ostalim gradovima: Niš (110), Teslić (105), Zrenjanin (95), Užice (87), Vranje (77), Banjaluka (76), Kosovska Mitrovica (61), Trebinje (41), Petrovac na Mlavi (39), Bijeljina (35), Višegrad (33), Brčko (30), Prijedor (25), Nevesinje (23), Bor (17), Zvornik (16), Gradiška (14), Foča (13), Doboj (13) i Sarajevo (11).

Velike pohvale idu i na račun zvezdaša iz Republike Srpske koji su skupili 441 jedinice krvi i još jednom pokazali da su uvek uz svoj klub.

Prijatno iznenađenje za sve davaoce krvi u našem Medija centru bio je prvotimac Aleksandar Dragović koji je podržao ovu akciju.

- Veoma lepa scena u Medija centru me je dočekala. Ovo je zaista plemenit gest svih zvezdaša koji su još jednom pokazali humanost i spremnost da pomognu svima onima kojima je to neophodno. Lično, uvek podržavam ovakve akcije koje doprinose tome da se nečiji životi spasu. Srdačno su me dočekali svi navijači, ljubav između nas je velika. Pozvao bih sve one koji nisu ovoga puta, da sledeći put budu deo akcije "Crveno-bela" krv - rekao je Dragović.

Još jednom smo pokazali humanost na delu i pružili pomoć onima kojima je neophodna. Jer biti zvezdaš je nešto posebno i u krvi nam je da pomažemo svima!

