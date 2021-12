RAZNELO ME TO ŠTO NISAM DOBIO ZLATNU LOPTU! Levandovski konačno progovorio: Mesijeve reči bi mi značile da su iskrene! Prazne su!

Napadač Bajerna je tako drugu godinu zaredom izvisio za laskavo priznanje (prošle godine nije održano zbog pandemije korona virusa).

"Bio sam jako tužan što nisam pobedio, nema razloga da to krijem. Bio sam tako blizu, takmičeći se sa Mesijem za trofej... To samo pokazuje koliki sam nivo dostigao. Cenim Mesija, sve što je ostvario u karijeri. Ali, raznelo me to što nisam pobedio, drago mi je što te nedelje nisam igrao za Bajern", rekao je Levandovski, a preneli svetski mediji.

foto: Profimedia

Poljak se osvrnuo i na Mesijeve reči posle ceremonije.

"Njegove reči bi mi značile kada bih osećao da su iskrene, a ovako su prazne", grunuo je Levandovski.

foto: Profimedia

(Kurir sport)