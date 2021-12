JUNAK SURDULIČANA ZA KURIR: Od kada za sebe znam, VOLIM Partizan! Voleo bih da moj gol protiv Zvezde donese TITULU CRNO - BELIMA!

Fudbaleri Crvene zvezde igrali su na stadionu "Rajko Mitić" 1:1 sa Radnikom iz Surdulice u 20.kolu Superlige Srbije.

Nakon što su Surduličani pre nekoliko nedelja pobedili tim Dejana Stankovića na jugu Srbije (2:1), sada su i na Zvezdinom terenu ponovo iznenadili šampiona Srbije i uzeli im bod. Junak utakmice, Bogdan Stamenković, koji je u 83.minutu doneo Surduličanima bod golom glavom, izneo je za Kurir svoje impresije o utakmici.

-Ovo je možda i najveći bod u karijeri koji sam do sada osvojio sa svojom ekipom. Neverovatan uspeh, uzeti bod timu koji se plasirao u osminu finala Lige Evrope, neprocenjivo zaista. Takođe, igralo se na njihovom stadionu, pred njihovim navijačima što još više daje na značaju. Da budem iskren, nas je motivisao baš to što se Crvena Zvezda plasirala u osminu finala Lige Evrope, a naravno i to što su šampioni države. Odlučili smo da izađemo na teren na sve ili ništa, a na kraju smo ipak mi došli do slađeg boda.

foto: Printscreen / Instagram / zozito

Bogdan je potom prokomentarisao i da ne krije da navija za Partizan.

-Od kada znam za sebe, volim Partizan. Crno - bele boje su moj život. Jednostavno ga volim od malih nogu. Ja to nikada nisao krio i ne želim. Zato ovaj pogodak protiv Zvezde koja je Partizanu direktan konkurent u borbi za titulu, ima još veću draž. Voleo bih da baš ovaj pogodak odluči šampiona zemlje. To bi za mene bila velika čast jer bi onda ostalo zabeleženo da je baš moj gol uticao da crno - beli osvoje titulu. Budite sigurni da ću ići na stadion Partizana na proleće da slavim titulu, ako je osvoje, a nadam se da hoće.

foto: Printscreen / Instagram / zozito

Stamenković navodi i da je cela Surdulica ponosna na ekipu.

-Dočekali su nas kao heroji. Jutro posle utakmice kada smo došli u grad, čim smo prošetali gradom, dosta ljudi nam je skandiralo, prilazili su nam, videli smo oduševljenje na njihovim licima, a kako i ne bi kada smo ogromnu stvar uradili.

Na kraju, mladi fudbaler Radnika kratko je rekao i kakvi su uslovi bili na terenu.

-S obzirom da je prethodnih dana napadao sneg, naravno da nisu baš idealni uslovi bili, natopljen je malo bio teren, ali sve u svemu korektno, stigli su da pripreme teren, što je za pohvalu, završio je priču 23-godišnji Stamenković.

foto: Printscreen / Instagram / Stefan Ranđelović

Ovo je timska pobeda Svoje utiske o utakmici izneo je i mladi golman Surduličana, 22-godišnji Stefan Ranđelović, koji je dobrim potezima među stativama ipak uspeo da spreči da Zvezda uzme ceo plen. -Mogu da kažem da je ovo timska pobeda. Ne treba izdvajati mene ili Bogdana, koji je svakako heroj, tu nema sumnje, ali ovo je timski sport, ne treba gledati individualnost. Ponosni smo svi, obradovali smo naše Surduličane i ovo je motiv da još bolje odigramo nastavak sezone, rekao je mladi golman.

Kurir sport / Darko Lučić