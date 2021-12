ČUVENI NOVINAR ŽESTOKO OPLEO PO REALU: Postali su veliki zahvaljujući diktatoru i fašisti! VIDEO

Skandal koji se desio prilikom žrebanja parova osmine finala Lige šampiona, kada je žreb ponovljen zbog greške tokom redanja parova, što su osudili i ismejavali mnogi evropski klubovi, dobio je nastavak u Španiji.

Nakon što je Real Madrid besneo na UEFA zbog žreba u kojem su prvo izvukli "lakšeg" rivala Benfiku, a potom PSŽ s Mesijem, Mbapeom i ostalim zvezdama, reč je uzeo Rafael Ramos, komentator ESPN za Španiju.

- Razumem da Real plače jer sada ima navodno manje šanse da dobije devet miliona evra koliko nosi prolazak u narednu fazu Lige šampiona. Ove sezone Real je pokazao da ima sjajan tim, dok je PSŽ tek skup individualaca. Koga se to Real boji? Starog Ramosa, Mesija ili solirajućih zvezda Nejmara i Mbapea?, pitao se Ramos, a prava paljba po "Kraljevima" potom je nastavljena.

- To je klub koji najmanje ima pravo da priča ili prigovara o veličini, što upravo sada radi UEFA. Real bi trebao da doda slogan "Mrzite me više" na svoj grb, jer to najbolje opisuje taj klub i to kako je postao velikan. Ne smemo zaboraviti da je to bilo u vreme kada je Španijom vladao fašistički diktator Francisko Franko. Real je tada zahvaljujući diktaturi osvajao titule. Postoje svedoci za sve to - poručio je novinar ESPN, a preneli su španski mediji.

