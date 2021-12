DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI PO DOBIJANJU ZLATNE LOPTE: Hvala Vučiću i Vladi Srbije, osećate se lagodnije kada vas prvi čovek podržava

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi po dobijanju nagrade "Zlatna lopta" za najboljeg trenera u Srbiji zahvalio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i v.d. predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Nenadu Bjekoviću.

- Iz porodice crpim motivisanost, kreativnost i sve što mi je potrebno za ovaj posao. Fudbalskom savezu na čelu sa Nenadom Bjekovićem želim da se zahvalim za dve stvari. Prvo zato što ste me postavili na ovo mesto i dali mi poverenje da brinem o igri reprezentacije. Drugo, za podršku na visokom nivou, svaki trener može da poželi ovako nešto što sam ja imao. Takođe hvala i sportskom sektoru i ljudima koji su sarađivali sa mnom na lojalnosti i podršci. Nema sumnje da će tako da se nastavi.

Piksi se zatim zahvalio i državnom vrhu.

- Želim da uputim i reči zahvalnosti Aleksandru Vučiću na podršci. Osetio sam to kao selektor, osetili su igrači. Kada vas prvi čovek podržava i veruje u vaš projekat, osećate se lagodnije da nastavite ono što ste započeli. Hteo bih i da pohvalim rad cele vlade i rad na stadionima koji su u fazi zidanja. Do juče je to bila imaginacija, a danas smo svi srećni zbog toga. Svi ljudi koji se bave fudbalom trebalo bi da iskažu poštovanje i da cene to što vlada čini za fudbal.

Na kraju, Stojković se dotakao i nacionalnog stadiona.

- Moram da pomenem i nacionalni stadion. Biće nešto mnogo lepo za fudbal, Srbiju i Beograd. Jedva čekamo da stadion predstavlja ponos Srbije, da bude beogradska lepotica gde će ljudi uživati gledajući reprezentaciju. Posebno me raduje i što mnogi kažu da će Čair u Nišu biti najlepši u Srbiji. Puno podrške za taj projekat.

