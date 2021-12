DUŠKO TOŠIĆ OTVORIO DUŠU KURIRU: Slučajno sam postao menadžer, završio sam transfer PJANIĆA iz Barse u Bešiktaš!

Bivši fudbalski as poslao svoj avion iz Beograda u Sarajevo, kako bi igrač iz BiH na vreme bio licenciran za prvaka Turske

Duško Tošić praktično nije ni završio fudbalsku karijeru, a već se pokazao kao izuzetno sposoban i vrstan menadžer. O tome kako je postao fudbalski agent govori za Kurir. Priča je neverovatna, kao za neki film.

Glavni krivci za to da Duško Tošić postane fudbalski menadžer jesu bivši trener Bešiktaša Sergen Jalčin i fudbaler iz BiH Miralem Pjanić.

Skroman kao i uvek, Duško počinje svoju priču.

- Svaki početak je težak, tako i u menadžerskom poslu. Ušao sam u odelo, a da nisam zvanično završio karijeru. Evo, kako se to desilo. Imao sam nekoliko ponuda ovog leta, ali ja sam čekao Bešiktaš. Hteo sam da karijeru završim u samo dva kluba, ili u Crvenoj zvezdi, ili u Bešiktašu. U Turskoj je smanjen broj stranaca i ja sam čekao da se poveća kvota. Sedim ja tako u Istanbulu sa trenerom Bešiktaša Sergenom Jalčinom, čekam da se otvori to jedno mesto stranca. A, on mi kuka, treba mu vezni igrač. Setim se odmah Pjanića, kontaktiram njegovog agenta Nermina Džengisa i bukvalno za nekoliko minuta završimo transfer. Trener Sergen Jalčin nije mogao da veruje da je dobio igrača Barselone. Bio je u čudu.

Realizacija transfera Miralema Pjanića, tačnije njegov potpis za Bešiktaš bio je za film i sve to u režiji Duška Tošića.

- Pjanić je hteo u Istanbul. Ali, vreme je bilo problem. Bio je 2. septembar, morao je do ponoći da dođe i potpiše kako bi bio licenciran za Ligu šampiona. Nije bilo vremena za avionske linije. Tada sam poslao privatni avion iz Beograda za Sarajevo, kojim je Pjanić stigao u Istanbul. Bukvalno smo posle lekarskih pregleda, posao završili četiri minuta pre ponoći. Bilo je neverovatno! Eto, poserećilo mi se, da prvi transfer bude veliko ime.

Duško Tošić se menadžerskim poslom bavi tek tri meseca, a uspeo je da završi nekoliko velikih transfera. Jedan od njih je svakako pozajmica Miralema Pjanića iz Barselone u Bešiktaš, događaj koji je početkom septembra digao čitavu Tursku na noge.

Veliki intervju sa Duškom Tošićem čitaćete na portalu Kurira u narednim satima, kao i našem sutrašnjem print izdanju.

Kurir sport/A. Radonić