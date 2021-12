VIDIĆ OTKRIO PROTIV KOJIH IGRAČA JE NAJVIŠE PATIO: Krauč je bio kao toranj, Drogba pametan, a Agvero i Suarez su imali instinkt

Nemanja Vidić bio je jedan od najboljih defanzivnih fudbalera na svetu. Nekadašnji kapiten Mančester junajteda prisetio se četvorice napadača iz Premijer lige protiv kojih mu je bilo najteže da igra.

foto: Profimedia

Nemanja Vidić nosio je dres Mančester junajteda u periodu od 2006. do 2014. godine. Dugi niz godina bio je kapiten kluba sa Old Traforda.

Prvi na Nemanjinoj listi bio je Piter Krauč, dvometraš iz Meklisfilda, koji je igrao za Liverpul, Portsmut, Totenhem i Stouk.

foto: Profimedia

- Nikada pre toga nisam video igrača od dva metra. Igrao je za Liverpul, susreli smo se u Kup utakmici na „Enfildu“. Razmišljao sam: „Vau, šta da radim danas s ovim tipom?“ Onda sam video Belamija pored njega, ne baš sjajnog igrača sa loptom, ali veoma, veoma brzog. Pobegao bi u prostor, Kruč bi dominirao u vazduh. Nikada nisam video da neko na taj način igra fudbal – kazao je Vidić i nastavio:

- Dotad nisam igrao protiv centarfora koji pored sebe ima oštrog, brzog igrača. Znao sam kako da se nosim s nijma pojedinačno, ali ne i u isto vreme. Igrao sam u tandemu sa Vesom Braunom, bila je to teška i dugačka utakmica. Izgubili smo 1:0.

Drugi na listi bio je Didije Drogba iz Čelsija.

foto: REUTERS

- On je bio veoma pametan igrač, koji je ulazio u mozak defanzivcima. Bio je jak, uvek je razmišljao unapred. Razmišljao je: „Ako me protivnik gurne, pašću“ ili „Drugi put biću čvršći“. Postigao je toliko važnih golova, bio je veoma dosledan. Igrali smo jedan protiv drugog kada smo obojica bili na vrhuncu karijera.

Treći i četvrti izbor bili su Serhio Agvero iz Mančester sitija i Luis Suarez iz Liverpula.

foto: Profimedia

- Uveren sam da je Aguero rođen kao defanzivac. On zna gde će lopta doći i gde može da napadne. Igrao sam protiv njega kada su nas pobedili u sezoni Dejvida Mojesa 4:1. Suarez je energičan, drugačiji je od Aguera, koji ne trči svih 90 minuta. Luis je igrač koji koristi instinkt. Sve radi na mahove, mislim da ni ne zna šta tačno pokušava, ali mu uspeva. Lopta će proći kroz noge defanzivcu i ljudi će reći da je to slučajno, ali on ima moć da to uradi – zaključio je Nemanja Vidić u razgovoru za magazin "Atletik".

foto: Profimedia/Yoshio Tsunoda

Zanimljivo, Nemanja Vidić među napadače sa kojima je u Premijer ligi imao najviše duela nije uvrstio Španca Fernanda Toresa koji je igrao za Liverpul i Čelsi.

Kurir sport