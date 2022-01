ZVEZDA FOKUSIRANA NA TITULU! Stanković: Spremni smo da odgovorimo na nove izazove

"Čeka nas jedan jako važan put, početak prolećnog dela sezone. Svesni smo i znamo u kakvoj smo situaciji, tako da ćemo veoma predano krenuti sa pripremama. Fokusirani smo i spremni da odgovorimo na sve izazove", rekao je Stanković, preneo je klupski sajt.

Zvezda je danas zvanično počela pripreme, a već sutra putuju u Antaliju, gde će biti do 3. februara.

Stanković je rekao da je ekipa bila spremna na promenu plana, s obzirom da je usled pandemije korona virusa odlučeno da se otkažu pripreme na Kipru.

"Jedino što smo želeli da napravimo dva dela, zbog momaka jer je na Kipru bio planiran dosta jak 'dril', pa da malo ostanu kod kuće i odmore. Adaptiraćemo se na novu situaciju i odraditi kompletne pripreme i odigrati sve kontrolne utakmice u Turskoj", rekao je on.

foto: Starsport©

Stanković je dodao da na pripreme vodi dovoljan broj igrača, kao i da su trojica fudbalera pozitivna na korona virus.

"To su kapiten Borjan (Milan), Bakajoko (Aksel) i Lučić (Vladimir). Njih trojica sigurno neće putovati, ali imaćemo momke iz Grafičara, igrače koji su se vratili sa pozajmica i naši standardni roster koji ćemo povesti. Samim tim imaćemo 24 igrača koje ćemo povesti i četiri golmana ili tri golmana, dok se ne vrati kapiten Borjan. Tako da ćemo imati dovoljno igrača za pripremni period", istakao je on.

foto: Starsport

Klub su posle isteka ugovora napustili Aleksa Vukanović i Miloš Degenek, a Stanković je ocenio da su njih dvojica ostavili trag u Zvezdi.

"Bilo je lepo sarađivati sa njima, želimo im sve najbolje. Da ih mimoiđu povrede, da se dokažu i pokažu u novim sredinama da su nosili i branili dres i boje Crvene zvezde", rekao je on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Trener crveno-belih ocenio je da je novo pojačanje Ohi Omojuanfo spreman za sve izazove, koji očekuju klub.

"Tako je i rekao, da je došao ovde jer je spreman i zato što želi i voli izazove. Prava sredina da se dokaže i pokaže", dodao je Stanković.

Za odbrambenog igrača Strahinju Erakovića je rekao da se radi o "Zvezdinom detetu, koje je kroz dve godine imalo prirodni put odrastanja".

"Potvdrdio se, opravdava sva očekivanja što se tiče forme. On je ravnopravan član naše odbrane i neko na koga možemo sigurno da se oslonimo", istakao je on.

foto: Foto: Starsport©

U stručni štab Zvezde je došao bivši igrač kluba Nenad Sakić, a Stanković je ocenio da on donosi kvalitet pogotovo u radu sa odbrambenim igračima.

"Ima iskustva u trenerskom poslu, vodio je naše generacije 1995. i 1996. za Fudbalski savez Srbije. Posle je saradjivao sa Sinišom Mihajlovićem. Ima potrebno iskustvo koje nama treba. Siguran sam da će Nenad doneti dosta toga dobrog", rekao je on.

Stanković je dodao da nije imao spisak želja za pojačanja, kao i da je to više pitanje za direktore kluba Zvezdana Terzića i Mitra Mrkelu.

"Radi se na nekim pojačanjima, znaćemo u narednih sedam do deset dana, da li je to izvodljivo ili ne", ocenio je on.

Na pitanje o statusu kapitena Zvezde Borjana, Stanković je rekao da bi zbog lepe budućnosti trebalo ostaviti prošlost iza.

"Nemam nikakav problem. Zvezda je iznad svega, samim tim i iznad mene, kao i bilo koga. Tu stavljam sebe na prvo mesto, tako da sve što je bilo u prošloj godini, ostalo je iza mene. Nemam problema, tako da verujem da neće imati ni Borjan. Svako treba sebe da stavi sa strane i da misli samo o ciljevima kluba i o veličini kluba", rekao je on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dvojica fudbalera Zvezde Gelor Kanga (Gabon) i El Fardu Ben (Komori), nastupaju na Afričkom kupu nacija, a trener crveno-belih je rekao da ne veruje da će izgubiti na fizičkoj snazi, ali da će sigurno osetiti umor tokom druge polusezone.

"Verovatno će doći do pada u nekom trenutku, što se tiče forme. Pričaćemo sa njima, ne želimo da pričamo o tome da ispadnu ranije, već da doguraju daleko sa svojim reprezentacijama koje oni cene i vole. Želimo im svu sreću, da stignu što dalje u ovom takmičenju, kao i da budu zdravi. Kada završe sa svojim obavezama imamo spremam program za njih", zaključio je Stanković.

Zvezda nakon polusezone zauzima drugo mesto u Super ligi Srbije sa pet bodova manje u odnosu na vodeći Partizan, a izborila je i plasman u osminu finala Lige Evropa.

