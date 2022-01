ZVEZDA JE VELIKI KLUB! Pičini predstavljen: Čast mi je da sarađujem sa Dejanom Stankovićem, došao sam da osvajam TROFEJE!

Igrač koji igra na poziciji desnog beka potpisao je sa šampionom Srbije ugovor do 2024. godine, a juče je doputovao u Tursku gde se priključio ekipi na pripremama.

- Prvi utisci su veoma dobri. Srećan sam što sam ovde i radujem se što ću raditi sa novim saigračima i trenerom. Mislim da su pripreme veoma važne kako bismo se što bolje spremili za naredne mesece i kako bismo nastavili da napredujemo u radu. Imao sam još ponuda, ali smatram da je za moju karijeru najbolja opcija Crvena zvezda. Klub je pokazao da ima poverenja u mene i to mi je izuzetno bitno. Velika mi je čast što ću imati priliku da sarađujem sa Dejanom Stankovićem. On je imao neverovatnu fudbalsku karijeru, osvojio je "tripletu" sa Interom i srećan sam što će me on trenirati - rekao je Pičini.

foto: FK Crvena Zvezda

Pičini će nositi broj 24, a deluje da je vrlo upućen u slavnu istoriju njegovog novog kluba.

- Kada sam saznao za interesovanje Crvene zvezde pričao sam sa Urošem Račićem koji mi je rekao da je Zvezda veliki klub i da je to pravi izbor za mene. Zahvalan sam Račiću na tome, mnogo je dobar momak i fudbaler koga čeka velika karijera. Znao sam kolika je važnost da budem deo ovog kluba, a takođe znam da je tim koji želi da pobeđuje i osvaja titule. Zbog toga sam ovde.

Adaptaciju će mu olakšati činjenica da dosta igrača i članova stručnog štaba govori italijanski.

- Lako je za komunikaciju zato što svi igrači govore engleski. Pored toga mnogo članova stručnog štaba govori italijanski, tako da je za mene lako da komuniciram sa saigračima i stručnim štabom. Srećan sam što mogu da pričam na svom jeziku.

Došao je fizički spreman s obzirom da je samo pre devet dana igrao za Valensiju protiv Reala.

- Fizički se osećam veoma dobro. U Španiji sam bio u takmičarskom ritmu, ali još rada i dodatnog spremanja je samo plus za mene i moje telo, kako bih ostao maksimalno spreman za takmičenje.

foto: Crvena Zvezda Fk.com

Pomenuo je i navijače večiti derbi.

- Znam da je večiti derbi jedan od najvatrenijih na svetu. Ne mogu da dočekam da zaigram. Imao sam priliku da igram za Sporting protiv Benfike, takođe za Real Betis protiv Sevilje i sad ne mogu da dočekam da igram protiv večitog rivala. Sa druge strane, za navijače sam čuo da su najvatreniji na svetu. Planiram da gledam derbi kako bih osetio atmosferu, jer želim da igram tu utakmicu i budem što bolje pripremljen

Svestan je bivši reprezentativac Italije pritiska igranja u Zvezde, ali naglašava da je došao da pobeđuje.

- Ovde sam da radim, igram, da budem važan i pobeđujem, uradiću sve za Zvezdu. Mogu da obećam rad, naravno, da osvojimo prvenstvo. Želimo da eliminišemo narednog protivnika u Ligi Evrope, za to moramo da radimo, napredujemo i rezultat kao posledica toga neće izostati.

Italijan ima bogato interrnacionalno iskustvo, a takođe je zebeležio tri nastupa za nacionalni tima "azura".

- Ne bih mogao da izdvojim protiv koga mi je bilo teže da igram. To su dva najbolja igrača na svetu, tako da je jednako zahtevno bilo. Što se reprezentacije tiče, to je bio najbolji momenat moje karijere, pre povrede koju sam doživeo. Igrati za reprezentaciju Italije je neverovatno, svi su bili u službi pobede kako bismo osvojili Evropsko prvenstvo. Želim ponovo da se nađem na spisku selektora - istakao je Pičini

Kurir sport