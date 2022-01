TERZIĆ O BORJANU: Ostaje u Crvenoj zvezdi! Nikada nije rekao da je imao problema sa upravom...

Kako je Terić rekoa gostujući na Prva TV, kanadski internacionalac nikada nije imao problem sa upravom.

"Svesni smo da se u današnje vreme informacije brzo šire bez i da se provere. Milan Borjan ostaje u Crvenoj zvezdi. Nikada nije rekao da je imao problema sa upravom. Neke varnice su bile u svlačionici. Tamo gde je želja velika, tu se pojavljuje strast i naravno da je reakcija nekad burnija. Naravno da je reakcija burna kada izgubiš od nekog Radnika iz Surdulice kad već zaostaješ tri boda za vodećim. Reakcija je bila burna, moja reakcija je bila burna", otkrio je Terzić, pa dodao:

"On ima važeći ugovor. Borjan je kapiten Crvene zvezde i učiniću sve da ga zadržim u klubu do kraja karijere. To je naša obaveza. Za mene je on najbolji golman", dodao je Terzić.

