TERZIĆ PROGOVORIO O ODNOSU SA PIKSIJEM: Prvi sam mu čestitao nakon Lisabona! Kada je Zvezda osvajala titule, ni poruku nije poslao

Terzić je, gostujući u jutarnjem programu Prva TV, prokomentarisao regularnot suđenja u Superligi Srbij, pa je rekao:

"Sada je sve regularno, a kada je Zvezda bila prva onda nije, selektor to izgovara u trenutku kada je Partizan prvi, a Zvezda nije. Naravno da to ne prija. Time je bačena senka na četiri titule Zvezde. Ne sviđa mi se situacija u FSS. Uvek ima nekih favorita", smatra Terzić i osvrće se na lični odnos sa Piksijem.

"Imam korektan odgovor sa Stojkovićem. Prvi sam mu čestitao nakon Lisabona i rekao da je direktno on doprineo tome. Zvezda je iznad i Terzića i Džajića i Piksija, ali mi nije normalno da Zvezda niže toliko uspeha i da neko ko je bio veliki igrač kluba ne pošalje poruku i čestita. Kada neko od naših napravi dobar rezultat, meni je drago. To je indirektno dobro i za Zvezdu. Moja ljudska obaveza je bila da čestitam", dodao je Terzić koji napominje da je on taj koji je pokušao da ostvari kontakt.

"On je moja generacija. Zajedno smo sarađivali. Zvao sam ga da dođe na Marakanu. On već 15 godina ne dolazi na taj stadion. Da li je imao nekih neprijatnosti, ne znam. Meni je puno srce što su svakog dana tu velike legende kluba. Ja bih voleo da Piksi reši svoj probleme i dođe", smatra Terzić.

