BIO JE NAJMLAĐI GOLMAN U ISTORIJI Kristijan Župić: Želim da ostanem i branim u Srbiji!

Kristijan Župić je kao tinejdžer ispisao istoriju srpskog fudbala, i to kao najmlađi golman koji je branio u elitnom takmičenju.

U proleće 2017. godine, kada je stao na gol Bačke, imao je samo 17 godina. Bila je to utakmica poslednjeg kola Superlige protiv Spartaka u Subotici. Danas se rado priseća tih trenutaka i kaže da uopšte nije razmišljao o tome da je zabeležio nešto veliko.

- Bio sam takoreći dete, najvažnije mi je bilo da debitujem za seniorski tim. Sanjao sam to kao dečak i dočekao. Nije mi bilo važno, niti sam obraćao pažnju na činjenicu da sam namlađi golman u istoriji. Razmišljao sam samo da branim što bolje i da se pokažem u najboljem svetlu - priča Kristijan.

foto: Starsportphoto

Iako je još veoma mlad, već je prošao dosta klubova u karijeri, Proleter, Bačku, Osijek, Javor... Stigao je poziv da se vrati u Proleter i nije razmišljao. Prihvatio je izazov, međutim, posle godinu dana došlo je do rastanka.

- Ne kajem se, to je moj klub i moj grad. Stvar je u tome što Proleter ima najboljeg golmana prvog dela prvenstva, a to je Nikola Petrić. U međuvremenu su stigle ponude iz inostransva, konkretno iz Slovenije i sa Kipra, ali ja bih najradije da ostanem u Srbiji. Verujem da ću do kraja prelaznog roka pronaći klub - kaže Župić.

Kurir sport