REČI STANOJEVIĆA ODJEKNULE DO BEOGRADA: Da znam da ću igrati finale u Evropi, briga me! NENORMALNO je da mi i Zvezda pobedimo sve

Šef stručnog štaba crno-belih je na zanimljiv način pričao o borbi na tri fronta koja njegovoj ekipi predstoji u prolećnom delu sezone. Crno-beli imaju pet bodova više od Crvene zvezde, u Ligi konferencija ih čeka dvomeč sa Spartom iz Praga, a u igri je i Kup Srbije.

- Za titulu bih se odrekao oba ostala takmičenja. Ništa me u životu ne interesuje osim titule. Da znam da ću igrati finale Lige konferencije ili da ću uzeti Kup Srbije, ne interesuje me uopšte. Titula je nešto za šta svi ovde živimo, svi dišemo za to i to je nešto za šta bi sve dali - rekao je Stanojević po okončanju priprema u Turskoj i dodao:

- Moj je zadatak da igrači ne budu ni u jednoj ni u drugoj situaciji. Naravno da je teško. Svaka evropska utakmca ima uticaj. Tako je od početka, nije lako kada iz Lige šampiona i utakmice u Londonu dođete i igrate prvenstvo. Bilo je teško, ali to je moj posao trenera. Moje zaduženje je da to stave po strani i da igraju bez emocija. Ne želim emocije nigde osim u borbi za titulu. Naravno da želimo dobar rezultat u Evropi, znate šta znači finansijski, pa i meni kao treneru, plasman u natrednu fazu. Samim tim dobijam i lično bolju karakteristiku u Evropi, ali ne interesuje me to. Ulazimo maksimalno u svaku utakmicu, ali u prvenstvu nema šanse da ima zarez bilo kakav.

foto: FK Partizan / Miroslav Todorović

Partizan će prvenstvo nastaviti gostovanjem Radničkom u Nišu, a ubrzo sledi dvomeč u Ligi konferencija protiv Sparte iz Praga, kao i večiti derbi.

- Žestoko krećemo. Čekaju nas jake utakmice, ali posle paklenog februara ide pakleni mart. U februaru imamo Niš, teško gostovanje na kojem smo poslednji put izgubili 0:1, znamo šta nas čeka i spremni smo na to. Posle februara međutim dolaze pakleni mart, pakleni april i najpakleniji maj. Nadam se da ćemo doći u situaciju da do kraja budemo u borbi za titulu.

Prethodne dve nedelje delegacija ekipe iz Humske provela je u Antaliji.

- Odradili smo sve što je bilo potrebno sem onaj dan kada je bio sneg kada smo svi bili zatečeni. Sve što je bilo planirano smo i uradili. Mogu da kažem da nas je vreme čak i poslužilo. Rezultat je uvek bitan, pa i u pripremama. Imali smo teške i jake protivnike. Zadovoljan sam sa svim. Pojadinačno gledano, protiv Tikveša smo bili veoma dominantni, potom Bašakšehir koji je u punom naletu, jedna veoma dobra utakmica sa rivalom koji je kontrolisao igru, ali nas nije ugrožavao. Imali smo zrelije šanse, bila je to prava provera i moglo je da bude i nerešeno iz moje parspektive. Dinamo Moskva, rival koji još nije u punom ritmu, ali je izašao u dobrom sastavu. Igrali smo sa mlađim timom, bila je takođe dobra utakmica i zaslužili smo minimum nerešeno da igramo. Konačno, u poslednjoj proveri igrali smo protiv jednog prvaka drave, kao duel kvalifikacija Lige Evrope. Različite utakmice i različiti protivnici. Videli smo neke stvari, neki igrači su se podigli i zadovoljan sam generalno - rekao je Stanojević i potom ocenio celokupan rad u Antaliji:

- Mi smo perfekcionisti, stalno nam nešto fali, ali bih ocenio sa 7,5 ili 8. U novinama teško dobiješ osam, pa neka bude 7,5. Zadovoljan sam.

Tokom priprema su se crno-belima pridružili povratnici Ljubomir Fejsa i Marko Jevtović.

- Imali smo situaciju da je Fejsa neki period bio van takmičarskog ritma, Jeftović je došao pred kraj priprema... Obojica su imali određene ponude. Tražil smo zadnjeg veznog, bili smo fokusirani na to jer smo na ostalim pozicijama popunjeni. Imali smo želje i zadovoljan sa mobojicom. Jeftović je u poslednjoj proveri odigrao korektno. Malo je igrao, ali sam zadovoljan. Malo nas je poremetila povreda Danila Pantića. Ostaje pitanje da li smo mogli da reagujemo i dovedemo nekog napadača, međutim sve se odigralo iznenada i to je jedina stvar sa priprema za koju možemo da kažemo da nas je poremetila.

Da li ima igrača sa čijim radom u pripremnom periodu je posebno zadovoljan?

- Mogu da izdvojim Baždara i Milovanovića, nameću se. Baždar se dosta popravio u odnosu na prethodne pripreme i prethodni period. Oni su mladi momci i zadovoljan sam njima. Tokom priprema ne mogu svi u istom trenutku da budu u istoj formi. Početak priprema su obeležili jedni igrači, drugi sredinu i kraj. Varirali su što je prirodno i normalno. I Natho je podigao formu s obzirom na to da neki period nije trenirao. Markovića smo hteli da svesno odmorimao, ušao je u ritam, i on dugo nije bio prisutan... Ipak, izdvojio bih mlade Baždara i Milovanovića. Očekivano je da pred pripreme svaki trener ima neke dileme vezane za sastav.

Marko Milovanović foto: Starsport

Stanojević je govorio o nekim svojim dilemama koje su rešene u Turskoj.

- Jesam, ali su kod mene kratkoročne dileme. Obično rotiram igrače i imam 14, 15, 16 da stvarno ne znam ko će igrati. Obično imam dilemu za narednu utakmicu i prvu evrpsku, a te nedoumice sam otklonio i znam koji će sastav početi protiv Radničkog iz Niša i Sparte. Za te duele sam prelomio, ali kasnije stalno rotiramo, pravimo nešto i ne volim velike planove. Dača Pantić je primer, sa njim sam imao velike planove pa ih je povreda pokvarila.

Često je tema u javnosti i među navijačima minutaža Bibrasa Natha, a mnogi su primenili da Izraleac najčešće napušta teren u 60. minutu igre.

- Moj način rada je da u 60. minutu menjam ofanzivnu liniju, ta četiri igrača jer se oni najviše troše. Bočni igrači imaju neviđeno mnogo zahteva u fazi napada i odbrane, u kretnji sa loptom i bez lopte. Ukoliko tražim visok presing i da se vrate skroz, obično ih menjam u 60-70. minutu, bez obzira da li vodimo ili gubimo. Jednostavno tražim novu energiju i nove momke na tim pozicijama. Isto je i sa nathom, uglavnom ga menjam u 60. minutu, ali vidim da isto radi i selektor Izraela. Da li je prepisao, ne znam. Takav nam je stil i tako funkcionišem. Jedino je Rikardo taj koga smo držali stalno pa se na kraju srušio. Nije smešno, ali iz ove pozicije je lakše. Nije bilo prijatno, dečko se srušio pred Anortozis i doktor mu je dao dijagnozu da je preopterećen. Nadam se da će ga Marko Milovanović odmenjivati više u nardnom periodu.

Isprobavao je Stanojević i druge formacije.

- Razmišljali smo i o promeni formacije, razmišljali da igramo sa tri pozadi, ali nama je dovoljno dva-tri treninga da pređemo u tri, ali smo već uigrani. Već smo pre priprema radili sa tri igrača u poslednjoj liniji. Malo nas je Pantić u toj priči poremetio. Lutovac takođe može da igra beka, ili krilo. Tu je i Holender... Nemam standardan tim i nije dileme da li igra Žile ili Miljko. Ko će igrati zavisi od protivnika, načina igre, terena, prekida, da li nam treba igra jedan na jedan... Zavisno od potraba oniće se rotirati. Živković je pokazao da je ravnopravan sa Miljkovićem. Različiti su tipovi igrača koje koristim u različite svrhe.

Uprkos velikoj količini padavina tereni u Turskoj bili su u odličnom stanju. Sada se treba vratiti na terene u Srbiji.

- Nišlije su uložile u teren, sređivale ga, znamo protiv Dubočice, ali šta da kažem? Pričao sam više puta. Kažu teren je isti svima, ali nije. Ekipa koja napada i favorit je, sigurno je u gubitku i problemu zbog lošeg terena, ali šta da radimo, ne možemo da ga promenimo. Svakako je veliki problem i nažalost vežbaćemo određeni način igre i za takve terene. Infrastruktura je definitivno problem u srpskom fudbalu i potrebno je da se popravi ukoliko želimo da pariramo ostalim ligama.

Puno je bilo priča i o transferima...

- Imali smo izvanredne ponude za tri igrača. Ne govorim o Milovanoviću, već o Jojiću, Zdjelaru, Markoviću... Odbili su ponude iako su imali mnogo bolje finansijske uslove nego ovde, trostruko veću zaradu u ozbiljnim ligama. Rekli su da žele da ostanu do juna, da završe započeti posao i ja sam stvarno oduševljen tom činjenicom. Ostale ponude koje ne mogu da se odbiju klub će naravno prihvatiti, ali to je do Ilieva, Vazure i predsednika Vučelića. Zvali su i Vujačića, bilo je ponuda i za mene pre nego što sam potpisao ugovor. Partizan uvek mnogo više donese svima nama nego što mi damo njemu. Svi mi smo dobili dobre ponude jer smo u Partizanu. Srećan sam što igrači imaju želju da ostanu, ali sam rekao ukoliko neko želi da ide, ako se tako oseća, dugo je u klubu, nema nikakvih problema, samo da ta odluka bude na vreme. Sada je već kraj priprema i niko neće ići u ovom prelaznom roku.

Neki od fudbalera su tokom prelaznog roka odbili odlične ponude, a početkom januara je Stanojević produžio saradnju sa crno-belima.

- Ne znam da li je moj potpis povukao igrače, ali znam da postoji neviđena energija među igračima da ostanu do kraja u borbi za titulu. Ugovor sam produžio iako nisam ni razmišljao da idem. Jednostavno, uneo se u nekom trenutku neki nemir i pitanje oko mene i hteo sam da stavim tačku na tu priču. Inače, nisam ni morao da potpisuje. Ni u jednom trenutku nisam pomislio da ću napustiti klub. Najviše me raduje neviđena energija igrača da u svakom trenutku idu do kraja i bore se.

Partizan trenutno ima pet bodova više od Crvene zvezde, a da li će isključivo dva preostala večita derbija rešiti pitanje šampiona?

- To nije normalno. Nema šanse da samo u derbijima se ispuste bodovi. Smatram da mora da se izgubi neka utakmica. Imamo Surdulicu, Suboticu, Banovo brdo, Niš i derbi, pet mnogo teških gostovanja. Nemoguće je da se negde ne desi nešto. To nije normalno i nije prirodno. Kao što ne verujem da rival može da upiše sve pobede na teškim gostovanjima i u taškim utakmicama. Potom dolazi i plej-of. Smatram da je nemoguće da se pobedi sve do kraja i da derbi odluči. Ukoliko bude sve kako treba, neće se desiti. Imali smo neverovatan niz, a moglo je da se desi na dve tri-utakmice da izgubimo bodove. Da izgubimo čak od Proletera, odigramo nerešena sa Kolubarom, da ne pobedimo Čukarički... Sve to je blizu da se desi.

Neki od igrača su ipak istakli da bi pobeda u derbiju donela kraj šampionske trke. Da li je to ipak preterano smelo?

- Ne znam šta da kažem na to. Čeka nas Niš, pa Kragujevac... Ne znate kakvo će stanje terena boti. Takođe dve utakmice sa Spartom, igramo samo dva i po dana posle evrope protiv Radničkog iz Kragujevca i čeka nas težak ritam da bismo razmišljali da pobeda u derbiju donosi titulu. Ja ne razmišljam tako. Imaćemo 16 ne finala već superfinala. Igraćemo kao i do sada, a ubeđen sam da derbi nije utakmica koja će odlučiti.

Pritisak je prisutan stalno, o tome je i ranije govorio Stanojević.

- Imao bih veći pritisak da sam na minus pet. Onda bi značilo da je sa svakom nerešenom ili porazom gotovo. Srećan sam sa ovom vrstom pritiska što ipak ne znači da je kraj. Jedna nerešena utakmica i već ste na tri, a imate i direktan duel. Nemam ni manji ni veći pritisak u taom smislu. Pritisak je svakog dana sve veći kako vam se približava kraj sezone. Kada postoji pritisak srećan sam jer znači da to što radomo vredi.

Igre Kvincija Meniga izazvale su različite reakcije među navijačima i onima koji prate utakmice Partizana, šta se očekuje od njega u nastavku sezone?

- On je već pokazao u drugom delu jeseni da je to što smo tražili. Postigao je devet golova, rešavao je utakmice, bio konkretan i direktan. On je pokazao što se mene tiče da je pojačanje i iz tog ugla ne mora da se dokazuje. Sa druge strane, radio je fenomenalno na pripremama, posebno u beogradu. Malo ga je stigao umor, ali očekujem da nastavi u ritmu sa kraja jeseni. Razume zahteve, uklopio se i stabilan je što se mene tiče.

foto: FK Partizan / Miroslav Todorović

Kakav je status najmlađih Mihajla Ilića i Mihajla Patkovića?

- Nisam još sa njima pričao do sada pa da ne saznaju iz novina, ali kada sam pričao o Baždaru i Milovanoviću zaboravio sam da spomenem i Ilića koji je ostavio dobar utisak. Pokazao je da može da ravnopravno učestvuje i bude deo ove grupe. Dobio je šansu, igrao dobro, dobro se pokazao i na treninzima. Imamo program od četiri meseca individualnog rada za njega i sigurno će ostati sa nama. Petković je imao problem jer je imao jaku konkurenciju, a među 28 igrača, skoro tri tima, nema prostora za sve. Ne možete da uvedete nekoga, pa da ga izvedete. Nije bilo prostora za njega i zato nije dobio šansu na prijateljskim utakmicama. Talentovan je igrač, zato je i došao, ali u ovom trenutku je jasno da ne može da bude blizu prvog tima. Videćemo na koji će se način razvijati, pričaćemo sa njim i u klubu rešiti.

Partizan je na četiri pripremne utakmice primio pet golova, od čega četiri iz prekida.

- Naravno da je bilo kritika i uvek će ih biti kada je za to vreme. Ne možemo da primamo na onakav način golove. Bili smo inferiorni prvo poluvreme protiv Bašakšehira, oni su diktirali ritam, ali nisu nas ugrožavali. Ostalo mislim da smo sve dominirali i zadovoljan sam. Opet kažem, ima i grešaka koje smo pravili i koje ćemo ispravljati, posebno kod prekida i u tim statičnim situacijama, ali to je najlakše korigovati. Takve stvari moraju da se repavaju i to me je najviše iznerviralo. Može da te nadskoči protivnik, ali da nismo u fokusu ne sme da nam se dešava.

Kurir sport