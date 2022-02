TRENER SVIH TRENERA SLAVI ROĐENDAN: Legendarni Miroslav Ćiro Blažević napunio 87 godina!

Povodom retkog jubileja novinari " Slobodne Dalmacije" su kontaktirali legendarnog Ćiru ali nije bio dostupan, pa su zabrinuto

Potom su kontaktirali njegovog sina Mira, i mogli su da odahnu.

"Hvala na čestitkama, tata je dobro, slavi rođendan s prijateljima, sigurno će vam se javiti kao i uvek. Kako je? Ja sam, da kucnem o drvo, optimista. Još šest terapija i treba onda čekat april, tada je zaćutao, pa dodao:

"Tata se dobro drži. On je borac. I optimista. To znate. Dobrog je morala, to je važno", rekao je za sin Ćire Blaževića za ovaj list

Nakon toga, novinarima ovog lista se javio i sam Blažević.

"Da, da... Rodio sam se devetog, ali me moj otac prijavio tek sutradan. Pa slavim oba dana, a 10. je svuda službeno upisan", rekao je Blažević i dodao:

foto: Printskrin

Kafić "Čarli" u kom je Blažević slavio rođendan, zbog čega je bio nedostupan, "povezan" je sa fudbalom, tako što ga je otvorio nekadašnji igrač Dinama Mirko Čali Braun, zatim nasledio njegov sin Davor, takođe nekadašnji igrač kluba s "Maksimira", u Ćirinoj generaciji šampiona Jugoslavije iz 1982. godine.

Obojica su nažalost preminuli, ali ovaj objekat danas nosi naziv po osnivaču, a vodi ga treća generacija, unuk Bruno.

"Ja sam dobro? Ma, nisam, sine... Borim se. I sad je biti il’ ne biti. I ovaj rođendan mi daje snagu, prijatelji su mi dali pažnju, ali i obični ljudi koje ja ne poznajem, zaustave me i kažu da se mole za moje zdravlje. Strepim, sine, od tih šest terapija što slede, a svi me zovu... Jako sam dirnut i konstatujem da me raja voli što mi silno znači", rekao je Blažević za "Slobodnu Dalmaciju"

Uz to, Ćiro Blažević je juče na društvenim mrežama objavio:

"Prijatelji moji, od jutra primam čestitke za rođendan i zahvalan sam vam svima na tome. Iskreno ste me obradovali. Čestitam i ja vama koji ste ispravno shvatili da sam se rodio na današnji dan, a ne sutrašnji kako je to svugde zapisano, jer se mom Mati nije previše žurilo da ode i prijavi moje rođenje. Otišao je tek idući dan i tako je 10. februar postao službeni datum, iako ja znam da je to ovaj današnji. Slaviti neću nijedan, jer to nito u mojim godinama ne slavi, ali čestitke ću primati oba dana, jer za lepe želje nikada nije ni rano, ni kasno", napisao je Ćiro.

Kurir sport / Slobodna Dalmacija