MAJKA SE VIŠE PITA OD MAKRONA: Kilijan Mbape sluša samo MAMU, uskoro odluka ostaje u PSŽ ili prelazi u REAL

Kilijan Mbape na leto postaje slobodan igrač, jer mu ističe ugovor sa PSŽ. Navodno, već je sklopio preliminarni dogovor sa Realom, ali ljudi iz PSŽ se nadaju da će svog najboljeg igrača nagovoriti da ostane u Parizu, makar još dve godine. U igru se uključio i predsednik Francuske Emanuel Makron, koji je javno lobirao za ostanak Mbapea. Međutim, uticaj majke Fajze Lamari na sina je odlučujući i to je isplivalo u javnost.

foto: Profimedia

Nacionalni interes za Francusku je da ne dozvoli da njen najbolji fudbaler napusti zemlju. Novac nije problem, makar za vlasnike PSŽ iz Katara. Mbape bi prema pisanjima francuskih medija postao najplaćeniji fudbaler na svetu. Imao bi godišnju platu od 50.000.000 evra plus bonuse koji bi doneli neverovatnu sumu od 60.000.000 evra. I to je čini se duplo jača ponuda od one koju je dobio od Reala.

foto: Profimedia

Francuski mediji plasirali su vest da je na Kilijana Mbapea uticala majka Fajza Lamari. Ona smatra da je njen sin dužan da ostane u PSŽ još dve godine i tako se na pravi način oprosti od kluba koji ga je napravio velikom zvezdom svetskog fudbala. Fajzina reč ima težinu jer je ona menadžerka kompanije KEJVF (ime formirano od akronima porodice) koja se bavi svime što je vezano za Kilijanov imidž i finansije.

Porodica Mbape, posebno Fajza, ima više nego srdačan odnos sa čelnicima PSŽ, predsednikom Naserom Al-Kelaifijem i direktorom Leonardom. Ono što je posebno drago ljudima iz PSŽ je činjenica, da je porodica Mbape saslušala njihov predlog za novi ugovor. To je ozbiljan i pozitivan korak, jer su do sada odbijali bilo kakvu komunikaciju. Katarni, naime žele da Kilijan Mbape na Mundijal u njihovoj zemlji dođe kao fudbaler PSŽ i zato su odlučili da sve karte već sada bace na sto.

foto: Profimedia

Što se Kilijanove majke tiče, treba se setiti njenog intervjua za list "Parizijen" u oktobru 2021. kada je govorila o odlasku svog sina iz PSŽ:

- Ne odlučujem ja o Kilijanovoj budućnosti, ne odlučuje njegov otac, ne odlučuje njegov advokat. Kad on nešto želi, ti možeš da radiš šta hoćeš... On će uraditi šta je naumio.

foto: Profimedia

Fajza je tada, kao i porodični advokat Lamari, želela da njen sin potpiše ugovor sa Realom. Fudbalerov otac Vilfred uvek je bio za ostanak u PSŽ. Čini se da su se sada stavovi unutar porodice usaglasili i da bi Kilijan za ogroman novac naredne dve godine mogao da ostane u Parizu.

Deluje se da su jasne stvari po pitanjima odluka u porodici Mbape. Kilijan je je jedini koji odlučuje o vlastitoj budućnosti. Njegov otac će sesti da razgovara sa njim, a njegova majka i advokat će pregovarati sa kim god treba. Otac je taj koji traži najbolje za svog sina u sportu, a majka i advokat za ugled i finansije. Tako su podeljene uloge u porodici Mbape. Poslednju reč uvek će imati Kilijan, a on je oduvek sanjao da igra za Real, kao i njegov idol Kristijano Ronaldo. Da li na leto, ili za dve godine... Pokazaće vreme.

foto: Profimedia

Mladom Francuzu novac nije primaran, želi veće sportske izazove, želi da osvoji Ligu šampiona, igra u jačem prvenstvu od francuskog. Zato su se u PSŽ dosetili da strategijom Mbapea privole na ostanak. Prema pisanju lista "Parizijen" Kilijan bi bio centar projekta kluba, pored Lea Mesija i Nejmara, čak i Kristijana Ronalda, ako ga dovedu na leto. Mbape će biti kapiten i lider PSŽ.

Uz sve navedeno, Mbape će dobiti šansu da izabere saigrače, tačnije predloži fudbalere koje bi voleo da vidi u klubu. U prevodu, PSŽ mu je jasno stavio do znanja da neće postojati problem da u Pariz dovedu dvojicu svojih najboljih prijatelja - Pola Pogbu iz Mančester junajteda i Usmana Dembelea iz Barselone.

Kurir sport/A. R.