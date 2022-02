VLAHOVIĆ SE VRAĆA U FIRENCU: Čudno je! Fjorentina će uvek da bude deo MENE!

Dušan Vlahović ponovo je zablistao u dresu Juventusa i postigao je dva gola u pobedi nad Empolijem u gostima od 3:2. Srbin nije krio zadovoljstvo posle utakmice.

- Ovo su važna tri boda za nas. Zato što smo imali dva vezana remija i srećni smo što smo došli do pobede. Pojedinac ne može nikada da napravi razliku bez tima iza sebe. Ako budemo ujedinjeni i budemo radili zajedno, možemo da stignemo do velikih rezultata - rekao je Vlahović.

Juventus će igrati meč protiv Fjorentine u polufinala Kupa Italije. I to u Firenci! Utakmica je na programu u sredu od 21 čas. To znači da se Vlahović vraća na Artemio Franki, gde mju spremaju "vruć doček".

- Saigrači, trener, klub i svi ostali mi pomažu mnogo. Hvala im. Nadam se da ću nastaviti ovako. Fjorentina? Ne znam šta da kažem. Osećanja su mi pomešana. Ići ćemo tamo, to je fudbalski meč, to jedino mogu da kažem. Uvek kažem da sam zahvalan Fiorentini na prelepim godinama koje sam tamo proveo. To će uvek biti deo mene. Čudno je - zaključio je Vlahović.

