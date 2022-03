STANOJEVIĆ PRED MEČ SA NAPRETKOM: Vrlo dobro znate kako je Zvezda funkcionisala ovih godina, nemamo mi igrača od 2 miliona evra!

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je, pred meč protiv Napretka u Super ligi Srbije, da crno-bele čeka teška borba do kraja prvenstva i istakao da će njegova ekipa biti još motivisanija da osvoji titulu.

"Znamo šta nam donosi utakmica protiv Napretka. Igramo sa dobrim protivnikom koji hoće da igra fudbal, koji ima izuzetno dobre igrače koji u svakom trenutku mogu da kreiraju šansu i da utiču na rezultat. Potpuno smo spremni", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana u četvrtak su na svom terenu doživeli težak poraz od Fejnorda (2:5) u prvoj utakmici osmine finala Lige konferencija, a sutra nastavljaju borbu za titulu u Super ligi Srbije.

Crno-beli će u okviru 27. kola domaćeg šampionata dočekati Napredak, a Stanojević je naveo da će se na utakmici videti koliko je i da li je meč protiv Fejnorda uticao na njegovu ekipu.

foto: Starsport©

"Do sada smo se iz svih situacija vraćali na pravi način, očekujem da se i sutra vratimo", rekao je Stanojević.

Posle meča sa holandskim timom na meti kritika navijača bili su i pojedini igrači i trener crno-belih, koji je danas naveo da ne može da utiče na to da li će timu neko dati podršku ili ne.

"Dobro znate koliko je teško poslednjih godina boriti se za titulu i sa kakvim se stvarima se borimo... Ako i nemamo podršku, znam da svi dišemo kao jedan, da smo toliko motivisani da damo svoj maksimum, da budemo svi zajedno", rekao je on.

"Vi vrlo dobro znate kako je Zvezda funkcionisala ovih godina, kako funkcioniše sada, kakvi su pritisci ovde i sa kakvim pritiscima se svi mi ovde borimo. Ali, mi ćemo sami da se borimo. Bićemo mnogo motivisani jer znamo kakva nas borba teška očekuje. Bićemo svi kao jedan i to jači nego do sada", istakao je on.

foto: Starsport©

Stanojević je naveo da on nema igrače na klupi koje su platili dva miliona evra kao, kako je rekao, njihov najveći rival.

"Nemamo igrače reprezentativnog kalibra koji su rezerva. Nemamo toliko stranaca i toliko mogućnosti kao što ima naš najveći protivnik. Nemamo taj luksuz. Ali, imamo zajedništvo, i timski duh i naš način igre. To nas drži drži, naša atmosfera i jedinstvo u klubu", rekao je on.

Upitan da li će posle ubedljivog poraza u četvrtak sada fokus biti samo na domaćem prvenstvu, Stanojević je naveo da je fokus crno-belih od početka sezone bio na osvajanju titule.

"Nama je od prvog momenta fokus bio na prvenstvu, a ovo što smo uradili u Evropi je bio plus. Da li će se osetiti posledice toga, pokazaće naredni period. Fokusirani smo od prvog dana, ništa manje nego pre sedam dana, mesec dana...", rekao je Stanojević.

Utakmica izmedju Partizana i Napretka igra se sutra od 14.30 na stadionu u Humskoj.

Crno-beli su prvi na tabeli domaćeg šampionata sa 71. bodom, odnosno imaju dva više od Crvene zvezde, dok je Napredak osmi sa 33 osvojena boda.

(Kurir sport/Beta)