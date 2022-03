TRENER MANČESTERA ODUŠEVLJEN: Zaslužili smo pobedu, fantastična igra Ronalda

"Pokazali smo reakciju kakvu je trebalo da pokažemo posle lošeg drugog poluvremena na Etihadu. Ekipa je zaslužila pobedu, vratiti se na takav način posle dva izjednačujuća gola je sjajno", rekao je Rangnik za Bi-Bi-Si (BBC).

Junajted je na svom terenu pobedio Totenhem sa 3:2. Sva tri gola postigao je Ronaldo i postao najbolji strelac u istoriji, pošto sada ima 807 golova za klubove i reprezentaciju Portugala.

"To je bio njegov najbolji nastup, barem otkako sam ja došao. Bio je dobar na treningu u četvrtak i zbog toga sam odlučio da počne. Njegova fantastična igra, ali i ostatka ekipe. On može da podigne 70.000 ljudi na noge, ali on to može da uradi samo sa ekipom. Fantastičan nastup. Ne radi se samo o tri gola, već je bio i deo ekipe kada su imali loptu", naveo je privremeni trener Junajteda.

"Ovo je verovatno bila naša najbolja igra imajući u vidu kvalitet protivnika. Bilo je potrebno, morali smo da pobedimo i to će nam dati motiv i za narednu utakmicu", dodao je Rangnik.

Beta