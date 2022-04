LALATOVIĆ UBRAO LALE! Radojičić: Ljut sam, moramo još mnogo da radimo

Trener fudbalera Vojvodine Dragan Radojičić rekao je, posle današnjeg poraza od Radničkog 1923, da je ljut, ali da ne sme da bude razočaran i da mora da nastavi da radi.

"Ljut sam, ali ne mogu da dozvolim da budem razočaran, moram da nastavim da radim, da dam sve od sebe, ali ovo danas što smo videli su neki repovi koji se vuku malo duže", rekao je Radojičić, prenosi klub.

Novosadski tim, koji je doživeo i šesti poraz u nizu, sedmi je na tabeli domaćeg šampionata sa 36 bodova, dok je Radnički 1923 na 13. poziciji sa šest bodova manje.

"Ponovo je došlo do psihološkog pada i to nakon što smo imali dominaciju u prvom poluvremenu. Primili smo golove iz situacija za koje smo se najviše pripremali, iz prekida i posle jedne dugačke lopte od 60 metara i to je jako neozbiljno. ;Moram da budem malo grub, jer kada izgubiš ovako utakmicu, onda ti je jasno zbog čega si tu gde jesi, zbog čega imaš šest uzastopnih poraza", rekao je Radojičić.

foto: Starsport©

"Posle smo primili i treći gol iz penala, pokušali smo da se vratimo, uradili smo sve što smo mogli, borili smo se do samog kraja, ali mislim da nismo mogli da stignemo Radnički. Ne pamtim kada mi se ovako nešto desilo, da moj tim ima takvu dominaciju, a da gubimo 3:0 i da se posle vratimo na 3:2", dodao je on.

Vojvodina će u sredu gostovati Radu u četvrtfinalu Kupa Srbije, dok će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati Proleter.

Beta