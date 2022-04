STANKOVIĆ ZNA KAKO PROTIV KRAGUJEVČANA: Nemaju poraz u poslednjih šest mečeva, za ZVEZDU je ova utakmica MNOGO VAŽNA (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 17.00 časova dočekuju Radnički iz Kragujevca u okviru 30. kola Superlige Srbije, a šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je očekivanja pred naredni duel u nacionalnom prvenstvu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Imamo svoj cilj, ovo je samo jedna od utakmica kako bi ga ostvarili. Idemo na tri boda, znamo da ćemo imati jednog organizovanog protivnika koji u poslednjih šest utakmica ima četiri pobede i dva nerešena rezultata. Igraju tvrdo, čvrsto i odgovorno. Biće dosta teško, ali ne i nemoguće za naš tim. Verujem u nas i u ono što radimo, a to pokazujemo na utakmicama. Ovo je samo jedan meč u nizu koji nas vodi ka završnom cilju - rekao je Stanković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Strahinja Eraković će propustiti naredni meč u domaćem šampionatu, a Dejan Staković ističe da zna ko će ispuniti pravilo bonus fudbalera protiv Radničkog 1923.

- Odlučili smo ko će biti bonus. Imamo još današnji trening, kao i uvek par sitnica i detalja, ali znamo već ko će početi utakmicu. Ne mogu da izdiktiram startere, bonuse i špiceve. Imamo jedan protokol kada igramo na tri dana. Koristimo svaki momenat da se oporavimo i koristimo svaki minut da spremimo utakmicu. Današnji trening ulazi u taj ciklus, tako da ćemo da vidimo kako se ko oporavio. Pavkov i Ohi su podelili minutažu u kupu, što je bio cilj. Takođe, cilj je bio da Sanogo odigra 45 minuta zato što propušta sutrašnju utakmicu. Ima neko ko će igrati dosta, a gledaćamo koliko god možemo da budemo pravi i da odmorimo onog ko je odigrao dosta minuta od početka ove polusezone.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Dejan Stanković na povredu Gelora Kange koju je Gabonac zadobio na utakmici Kupa Srbije protiv TSC-a.

- Povreda je pod kontrolom. Poznajemo Kangu, ako bude imao jedan procentan šanse da igra - on će igrati. Povreda je bila posle pet minuta i to na dva mesta, a on ako izađe iz igre, znači da se desio ozbiljan problem. Gledaće ceo stručni štab, kao i medicinski blok da ga što pre vratimo u trenažni proces.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pričao je Zvezdin trener o statusu Strahinje Erakovića, kao i o pretnji suspenzije Milana Rodića zbog parnih žutih kartona.

- Rekao sam šta mislim o Erakoviću, standardan je prvotimac Crvene zvezde i tako se ophodimo prema njemu. Ima svu podršku ovog sveta, a na njemu je da se iz utakmice iz utakmicu potvrđuje i dokazuje. Rodić ima mnogo iskustva i dosta odigranih mečeva, neko je ko zna kolika je važnost sutrašnje utakmice, a tako derbija i svega što nas čeka u plej-ofu. Sigurno će biti oprezan, ali utakmica može svašta da donese. Poznavajući ga, ima iskustva i samo je potrebna dodatna opreznost.

foto: Starsport

Osvrnuo se Stanković na duel četvrtine finala Lige Evrope između Brage i Rendžersa.

- Gledao sam utakmicu, posle meča ostao je još veći žal što nismo uspeli da napravimo čudo, ili ne čudo, možda smo jednostavno zaslužili da prođemo. Žao mi je što nismo mi bili u Bragi umesto Rendžersa, ali teren je jedino merilo, a rezultat je takav kakav jeste. Okrećemo se našim obavezama da se spremimo u ovoj sezoni možda za nešto što možemo da očekujemo sledeće, u nekom jačem takmičenju - zaključio je Stanković.

