ZVEZDA IGRA ZA TEBE: Nova humana akcija, zvezdaši pomogli osobama sa autizmom! (VIDEO)

Delegacija Crvene zvezde je u okviru kampanje „Zvezda igra za tebe“ posetila Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, i tom prilikom donirala novčana sredstva u iznosu od 214.000 dinara, koja su prikupljena od prodaje ulaznica sa utakmice protiv TSC-a na stadionu „Rajko Mitić“.

Crvena zvezda nastavlja sa humanitarnim radom, a prethodnom utakmicom na Marakani, počela je humanitarna kampanja pod nazivom „Zvezda igra za tebe“. Prvi na listi bio je Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Predsednik Svetozar Mijailović predao je ček na kojem se našao iznos od 214.000 dinara koji je prikupljen na utakmici četvrtfinala Kupa Srbije. Predstavnici udruženja koji su ugostili crveno-belu delegaciju pripremili su i prigodne poklone u vidu zahvalnice i slike koju su izdradili članovi ovog udruženja.

Predsednik Crvene zvezde – Svetozar Mijailović istakao je da je veoma ponosan na ovaj gest, ali i naglasio da će i u budućnosti klub nastaviti sa ovakvim akcijama.

- Vrlo sam ponosan na tu činjenicu, da smo i na ovaj način prikupili određena finansijska sredstva za pomoć udruženju koje se brine o osobama sa autizmom. Međutim, ja bih pre svega istakao našu osnovnu nameru da i na ovaj način, imajući u vidu popularnost Crvene zvezde, skrenemo pažnju na ozbiljna pitanja i probleme kojima se bave pre svega roditelji dece, što je izuzetno važno sa stanovišta sporta kojem Crvena zvezda pripada. Ono što je jako bitno jeste da se deca sa ovim problemima uklapaju u ono što i ostala deca njihovog uzrasta mogu da imaju. Mogu i da posećuju utakmice, i da se bave svim onim pitanjima kao i vršnjaci, čak u nekim situacijama su talenti koje oni pokazuju su izrazitiji u odnosu na prosečnu decu. Siguran sam da svaki vid podrške znači, i opet, imajući u vidu koliko je Crvena zvezda popularna, ja se nadam da će ovakvih i sličnih akcija biti više. Zbog toga, mislim da su ova skromna finansijska sredstva koja su prikupljena samo podsticaj da se generišu neke nove akcije koje će ići u ovom pravcu. Mi smo danas dobili i jedan veoma lep poklon, koji je rezultat grupnog rada dece koja imaju ovaj problem. Videćete radost na toj slici koju smo danas dobili. Ovim putem se zahvaljujem udruženju koje je partner u ovom poslu, i obećavam da ćemo i ubuduće u našim akcijama postupati u skladu sa našim opredeljenjem – rekao je Mijailović.

Predsednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović, istakla je da je svaki vid podrške veoma bitan, i da na taj način, pomažemo svima koji se bore sa ovakvim problemima.

- Pre svega, moram da kažem da sam oduševljena stadionom Crvene zvezde. Kada zamislite koliko će tu biti ljudi, i koliko njih će biti upoznato da će ta utakmica da se igra za decu sa autizmom – eto koliko sport može da donese dobrobiti. Samim tim i podrška postaje veća, i pomažete nam da se mi u ovim organizacijama uzdignemo. Kada iza vas stoji neko jak, a ovog puta je to Crvena zvezda, onda jačamo i mi. Ovo je savez koji okuplja 15 udruženja za autizam širom Srbije. Reč je o volonterskom udruženju, u čijem radu pretežno roditelji rade. Imamo svoje stručne timove, i mislim da dobro radimo. Na žalost imamo mnogo roditelja, jer je autizam u porastu. Viđamo se sa roditeljima, i oni imaju mogućnost da traže pomoć preko savetovališta i raznih stručnjaka. Onlajn je, pa samim tim ne moraju da dolaze ovde. Vrlo je naporno i složeno ako živite u drugom gradu. Mi inače živimo u nekim vanrednim situacijama, a onda kada imate i ovakve probleme, to je vrlo naporno. Uskoro ćemo izdati i još jednu knjigu. Vrlo je važno da kažemo da će i novac od donacija biti namenjen štampanju jedne knjige povodom 45 godina postojanja saveza. To će biti roditeljske priče, koje će čitaocima pokazati taj način života. Jednostavnmo, to je tako, ali to su najbolja deca na svetu.

Istakla je predsednica ovog udruženja i koliko znači ova donacija, koja će biti namenjena štampanju knjige, koje će upoznati ljude sa problemima autizma.

- Naravno da će da znači. Ova donacija ima neki svoj put i tok. Crvena zvezda je dala donaciju Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, a naše udruženje će taj novac upotrebiti za štampanje knjige koje će ići dalje, ljudima koji će se upoznati sa problemima, a kada otvore knjigu, videće da je donator Crvena zvezda. Mi širimo priču dalje, zajedno sa vama – zaključila je Vesna Petrović.

Crvena zvezda će nastaviti sa kampanjom „Zvezda igra za tebe“, a na preostalih pet mečeva na stadionu "Rajko Mitić", klub će pomoći još pet udruženja. Od svake prodate ulaznice, 100 dinara biće namenjeno upravo tim udruženjima, i ovim putem Crvena zvezda poziva da u što većem broju navijači dođu na naredne Zvezdine utakmice, i da tim putem zajedno pomognu onima kojima je to potrebno.

