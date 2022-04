STANOJEVIĆ OPET GRMI, TVRDI DA NIJE NERVOZAN: Zašto ne radi VAR, zašto se kvari! Ne dam na sebe! Ne dam na Partizan!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević u najavi utakmice protiv Čukaričkog, sutra od 19.05 sati na Banovom brdu, govorio je o tome zašto burno reaguje na sudijske odluke.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Evidentno je da je strateg crno-belih prilično nervozan kako se bliži kraj prvenstva. Izgubio je bodovnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu, poražen je u derbiju, a protiv Napretka je u Humskoj odigrao nerešeno. Partizan će zbog toga najverovatnije u plej-of sa druge pozicije, što znači da će derbi biti igran na stadionu "Rajko Mitić".

- Dovoljno sam iskusan, prošao sam mnogo derbija i raznih situacija. Nije to tenzija, to je nešto kada ne date na sebe. Ako hoćete da analizirate sve, onda budite pošteni i recite šta mislite zašto sam tako reagovao. Ja godinu i po, dve godine nisam reagovao, ali ova druga polusezona je malo drugačija, dosta stvari se dešava koje mislim da su neprikladne. Sudija koji je sudio našu poslednju utakmicu (Nenad Minaković op.a.) sudio je i utakmicu Crvena zvezda - Čukarički, pa Sudijska komisija neka analizira na koji način je sudio obe utakmice. Ja neću, da ne bih bio suspendovan - rekao je Aleksandar Stanojević na konferenciji za medije i nastavio:

foto: @starsport

- U drugom delu sezone dešavaju se neke stvari koje nisu u prvom delu kada nije bilo odlučivanje kao sada. Nama je VAR radio svaku utakmicu, a sada svaku drugu utakmicu ne radi. O čemu se radi? Da li je to normalno? Sada odjednom ne radi, a do decembra je lepo radio. To su neke stvari koje utiču na vas i jednostavno ne date na sebe. Ne damo na Partizan!

Trener fudbalera Partizana smatra da neke utakmice njegovog kluba treba analizirati, ali nije konkretno naveo koje.

- Zamene se ovde teze vrlo brzo. Kažete nervoza je, a mi smo u situaciji da zbog tako nekih situacija nemamo prednost domaćeg terena. Vama to nije važno, nego ćete pitati zašto nismo pobedili Napredak. Analizirajte zašto nismo... Ljudi koji analiziraju rade to površno, a niko neće suštinski da kaže da smo mi zbog nekih stvari izgubili prednost domaćinstva. Naravno i našom greškom, uvek krećemo od sebe. Moja reakcija je bila spontana na nešto gde nedamo na sebe i kažnjen sam žutim kartonom. To je to, ne radim ništa namerno ili planski, ne idem toliko daleko i ne razmišljam na taj način.

foto: Starsport

Nervozu je pokazivao i njegov kolega, trener Crvene zvezde Dejan Stanković.

- Tenzija je svakodnevna, ali ne bih komentarisao ni Dekija ni nekoga drugog - objasnio je Stanojević.

Kurir sport