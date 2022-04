TOTALNO LUDO! VLAHOVIĆ ĆE VREDETI 250.000.000 EVRA: Za dve godine postaće najbolji NAPADAČ NA SVETU!

Juventus je napravio jedan od najboljih poteza u istoriji kluba, kada je u januaru iz Fjorentine doveo Dušana Vlahovića. Tehnički direktor Udinezea Pjerpaolo Marino, poznat kao čovek koji ume da prepozna talentovane fudbalere, tvrdi da će Srbin za dve godine vredeti 250.000.000 evra!

foto: Profimedia

Iza njega je ogromno iskustvo i rad u brojnim italijanskim klubovima, jer je pored Udinezea, trag ostavio u Napoliju, Romi i Atalanti. Posebno je analizirao Juventus i moć tog kluba u narednim sezonama. Imponuje ono što je rekao za Dušana Vlahovića kojeg je poredio sa legendom Juvea Pjetrom Anastazijem.

- Dušan me mnogo podseća na Anastasija, ima dosta toga sličnog sa njim. Biće novi Levandovski, iako se dosta razlikuje od njega. Dušan Vlahović će za dve do tri godine biti najjači centarfor na svetu. Njegova vrednost kretaće se od 200 do 250 miliona evra - rekao je Pjerpaolo Marino za list Tutosport.

O srpskom napadaču lepo su u italijanskim medijima pričali čuveni trener Marčelo Lipi i nekadašnji reprezentativac, sada strateg Fabio Kanavaro.

Lipi tvrdi da je Vlahović najzalužniji za skok Juventusa u Seriji A i činjenicu da je klub opet u igri za Ligu šampiona. Uveren je da će se "bjanko-neri" sa njim vratiti u vrh italijanskog i evropskog fudbala.

foto: Profimedia

Kanavaro je otišao i korak dalje rekavši da odavno nije video napadača kao što je Vlahović, odnosno golgetara koji nosi ceo napad na svojim leđima. Po njemu Srbin radi sve - gradi loptu, podiže nivo igre, proigrava pravovremeno saigrače, vrši presing na odbranu i daje golove.

