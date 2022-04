ĐANI BRUTALNIJI NEGO IKAD, ŽESTOKO OPLEO PO PARTIZANU: Na kraju sezone Stanoje ide u Zanzibar, Iliev je kao BUGARSKI SKINHED!

Crno-beli se transformišu kao "Frikomov" frižider za sladoled i to na potezu od Knez Mihailove do Kalemegdana. Eto, toliko su brzi - tvrdi Saša Ćurčić

Legendarni fudbaler Partizana, Aston Vile i Kristal palasa Saša Ćurčić nije štedeo kritike na račun rukovodstva bivšeg kluba i struke, pred 167. večiti derbi protiv Crvene zvezde u subotu, 18.00 sati na Marakani.

foto: Promo, Kup prijateljstva

Popularni Đani bio je brutalan prema treneru Partizana Aleksandru Stanojeviću, ali i sportskom direktoru Ivici Ilievu. Očigledno nije u dobrim odnosima sa obojicom.

- Aleksandar Stanojević na kraju sezone ide u prvu ligu Zanzibara, ili će eventualno preuzeti neku ekipu iz prve ili druge lige Konga. To je njegov domet. Na njegovu poziciju doći će Saša Ilić. Mada i on će biti samo lutka na koncu onih u upravi. Ej, zamisli da bugarski skinhed Ivica Iliev čiji je transfer u Kotbus koštao 20.000 maraka naređuje jednom Saši Iliću. To je tragikomično. Neka Iliev ide u Plovdiv i tamo vodi neki klub - rekao je Saša Ćurčić za Srpski telegraf.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

O potezu Saše Ilića koji je napustio Čukarički posle meča sa Partizanom, kao i o tome šta bi on uradio da igra protiv voljenog kluba, kaže:

- Ne verujem da je Saša Ilić hteo da pusti Partizan. On je legenda kluba. Ali, ja bih crno-bele vrlo rado peglao, ma koji klub da vodim. On je klupska legenda, nema šta, a Đani Ćurčić je planetarna legenda. Crno-beli bi u onoj konstelaciji snaga, kao na Banovom brdu, da sam ja bio trener Čukaričkog popili tri komada. Partizan se transformiše kao "Frikomov" frižider za sladoled i to na potezu od Knez Mihailove do Kalemegdana. Eto, toliko su brzi!

foto: Starsport

O tome ko će osvojiti titulu u Srbiji, Ćurčić nema dilemu:

- Remijem na Banovom brdu trka za titulu je završena. Titula je kod Zvezdana Terzića u džepu.

Kurir sport

Bonus video:

06:14 KAKVE REČI O PIKSIJU! Nađ i Iliev RASPAMEĆENI potezima Stojkovića: UJEDINIO JE FUDBAL